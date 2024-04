Regionaltag 2024: Programm-Highlights für Lauda-Königshofen vorgestellt

per Mail teilen

Die Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken feiert den großen Regionaltag dieses Jahr in Lauda-Königshofen. Im Rathaus wurde jetzt das Programm für den 12. Mai vorgestellt.

Die Stadt Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) rüstet sich für den anstehenden Besucheransturm am 12. Mai. Für den 25. Regionaltag der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken werden einige Tausend Menschen erwartet. Das Programm auf der Showbühne in der Josef-Schmitt-Straße startet um 12 Uhr. Moderiert wird es von Wolfgang Köhler. Es treten die Winzerkapelle Beckstein, die Polizei Big Band, die Hohenlohe Highlanders Pipes and Drums, der Würth Chor mit Band, die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal und die Garden NG Lauda auf.

Geboten wird darüber hinaus ein Rahmenprogramm mit Genießermarkt, Weinstraße sowie ein Krämer- und ein Flohmarkt, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bürgerinitiative, Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU), dem SWR.

Ab 14 Uhr präsentiert das SWR Studio Heilbronn im Rathaussaal die Kultreihe "Mundart und Musik", moderiert von Rosi Düll. Die Formation "Jakobs Stubenmusik" war schon öfter zu Gast. Die vier Schwestern aus Bad Mergentheim-Markelsheim (Main-Tauber-Kreis) begeistern mit Hackbrett, Gitarre, Akkordeon und Klarinette ihr Publikum. Dazu gibt's mehrstimmigen Gesang und witzige Einlagen im original "Markelschmer" Dialekt. Der Eintritt ist frei.

Verkaufsoffener Sonntag in Lauda-Königshofen

Insgesamt beteiligen sich rund 75 Firmen, Gemeinden, bäuerliche Erzeuger und Weingüter sowie weitere Organisationen und Institutionen aus der Region als Aussteller in der Stadt. Außerdem ist verkaufsoffener Sonntag. Der Regionaltag startet bereits um 11 Uhr mit einer Festrede im Rathaussaal. Dort wird der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Michael Theurer (FDP), über die "Zukunft des Schienenverkehrs" sprechen. Das offizielle Ende ist für kurz nach 18 Uhr geplant.

Regionaltag soll das "Wir-Gefühl" in Heilbronn-Franken stärken

Ziel der Regionaltage sei es, den Bürgerinnen und Bürgern der Region Heilbronn-Franken die Vielfalt des Gebietes vor Augen zu führen, das "Wir-Gefühl" zu stärken und so dazu beizutragen, das Regionalbewusstsein über alle unterschiedlichen historischen und landsmannschaftlichen Traditionen hinweg zu stärken, heißt es von den Organisatoren. Denn die Region Heilbronn-Franken ist 1973 durch eine Gebietsreform entstanden und nicht historisch gewachsen.