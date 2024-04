6:07 Uhr

Unwetter: Baum legte Bahnstrecke lahm

Auch der Zugverkehr war durch Unwetter und umstürzende Bäume beeinträchtigt. Auf die Strecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Böblingen fiel ein Baum. Die Strecke wurde gesperrt, es gab Verspätungen und Teilausfälle. Vor allem aber der Fernverkehr in der Mitte Deutschlands war laut Bahn betroffen: "Einzelne Strecken sind gesperrt und es kommt zu Umleitungen mit Verspätungen", hieß es am Abend. Zum Teil gibt es auch am Morgen noch Einschränkungen.