Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:56 Uhr Jüdischer Friedhof mit Hakenkreuz beschmiert - Staatsschutz ermittelt Der Staatsschutz ermittelt wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei an der äußeren Mauer des jüdischen Friedhofs in Mannheim. Neben dem Nazi-Symbol fand sich ein etwa ein mal ein Meter großes Herz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Mannheimer SPD reagierte entsetzt auf den Vorfall: "Dieser Akt des Hasses und Vandalismus ist zutiefst verabscheuungswürdig", sagte der Vorsitzende Stefan Fulst-Blei. Die Tat sei zugleich ein Versuch, die jüdische Gemeinde in Mannheim einzuschüchtern, meint der Landtagsabgeordnete. Die stellvertretende Kreisvorsitzende Isabel Cademartori betonte: "Wir werden uns dem Hass entschieden entgegenstellen. Die jüdische Gemeinde in Mannheim weiß um unsere volle Solidarität."

6:34 Uhr Das Erdbeerpflücken hat begonnen - dank Folie Ich habe am Wochenende schon die ersten Erdbeeren gegessen - heimische wohlgemerkt. Ja, zugegeben, sie waren vom Geschmack her eher mittelmäßig und ziemlich teuer. Der Grund, warum es schon so früh Erdbeeren gibt ist zum einen natürlich das (zu) warme Wetter der vergangenen Tage und außerdem die Hilfe der Folientunnel, unter denen die Erdbeeren teilweise wachsen. "Damit lässt sich jeder Sonnenstrahl in Wärme umwandeln", sagt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) in Bruchsal bei Karlsruhe. "Wenn es ein paar Tage Sonne gibt, kann es schnell gehen." Maßgeblich für die frühe Ernte seien die Tunnel. Sie sicherten den Ertrag und seien auch ein guter Schutz vor Pilzerkrankungen. Die Fläche des sogenannten geschützten Anbaus wuchs im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts um fast sechs Prozent auf rund 2043 Hektar. Verglichen mit 2015 beträgt das Plus fast 180 Prozent. Dank Folientunneln und viel Sonne ist die Erdbeerernte dieses Jahr sehr früh gestartet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Henning Kaiser (Archivbild)

6:24 Uhr Das wird heute wichtig Heute findet eine Online-Pressekonferenz der Gewerkschaft ver.di zum Urabstimmungsergebnis im Tarifkonflikt um den kommunalen Nahverkehr statt. Wenn 75 Prozent der Befragten zustimmen, sind laut ver.di auch unbefristete Streiks möglich. Die Auseinandersetzung betrifft kommunale Nahverkehrsunternehmen in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. Der Arbeitskampf hatte den ÖPNV dort bereits mehrmals lahmgelegt. Am Vormittag startet die Landespressekonferenz zum Sammlungsstart des Volksantrags "Mieten runter". Dabei sind unter anderem die Landessprecherin der baden-württembergischen Linken, Sahra Mirow, und Edgar Wunder vom Verein "Mehr Demokratie". Ziel des Volksantrags sei es, dass Wohnungsmieten in Baden-Württemberg wieder sinken. Heute vor einem Jahr sind mit Neckarwestheim 2, Isar 2 in Bayern und Emsland in Niedersachsen die drei letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen. In Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) zieht man nun Bilanz: Was macht das Atom-Aus mit dem Ort?

6:12 Uhr So wird das Wetter Wer gestern noch im Biergarten saß, versteckt sich heute vielleicht schon unter seinem Regenschirm - das klassische Aprilwetter kehrt zurück. Am Vormittag kann es zeitweise regnen, in den Mittagsstunden trocknet es langsam ab. Später entwickeln sich dann Richtung Oberschwaben einzelne Schauer, sonst ist es trocken und phasenweise lässt sich auch die Sonne blicken. Im Tagesverlauf frischt der Westwind stark auf, es drohen stürmische-, in Hochlagen sogar Sturmböen. Die Höchstwerte erreichen 12 Grad im Südschwarzwald bis 19 Grad an Hochrhein und Bodensee. Und die schlechte Nachricht: es bleibt die ganze Woche deutlich kühler als in den vergangenen Tagen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,6 MB | MP4)

6:06 Uhr Neue, verbindliche Sprachförderung an Kitas und Grundschulen in BW Die Regierungskoalition in Baden-Württemberg hat sich nach SWR-Informationen auf ein Paket zur Sprachförderung in Kitas und Grundschulen geeinigt. Grüne und CDU wollen für die Maßnahme in den nächsten beiden Jahren insgesamt bis zu 250 Millionen Euro ausgeben. Nach dem Konzept von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) sollen die Kinder mit Förderbedarf in der Kita eine verbindliche Sprachförderung von vier Stunden pro Woche in Gruppen mit durchschnittlich acht Kindern erhalten. Dann sollen die Kinder ein halbes Jahr vor der Einschulung nochmal getestet werden. Wer dann noch Förderbedarf hat, kommt in der Schule erstmal in eine Juniorklasse und wird vertieft gefördert. Diese ist der Klasse 1 vorgelagert und soll mit 22 Wochenstunden eingerichtet werden. Für den Förderunterricht werden aber Pädagoginnen und Pädagogen sowie Hilfslehrkräfte gebraucht, die erst rekrutiert werden müssen. Auch bei der Reform des Gymnasiums gibt es demnach eine Annäherung. Ab dem Schuljahr 2025/2026 soll das neunjährige Gymnasium wieder Standard werden. Im Zuge dessen soll es auch wieder eine strengere Grundschulempfehlung mit einem zusätzlichen Test geben. Das Bildungspaket soll dem Vernehmen nach am übernächsten Dienstag in einer gemeinsamen Fraktionssitzung von Grünen und CDU beschlossen werden. Baden-Württemberg Wegen Defiziten bei Grundschülern BW Grüne und CDU einigen sich auf Paket für Sprachförderung in dreistelliger Millionenhöhe Grün-Schwarz will nach langem Zögern nun doch Bildungsreformen auf den Weg bringen. Neben dem G9 soll vor allem die Sprachförderung in Kita und Grundschule ausgebaut werden - für richtig viel Geld.

6:02 Uhr "Blitzermarathon" in BW: Polizei will Temposünder verstärkt kontrollieren In den kommenden Tagen werden in Baden-Württemberg Hunderte von Polizisten und Polizistinnen ein ganz besonderes Auge auf Temposünder werfen. Beim sogenannten Blitzermarathon, der heute mit einer europaweit abgestimmten Geschwindigkeitskontrollwoche beginnt, wird der Straßenverkehr in weiten Teilen Deutschlands und auch in Baden-Württemberg strenger überwacht. Vor allem am frühen Morgen und abends zum Berufsverkehr will die Polizei an besonders unfallträchtigen Stellen wie Schulen und Altenheimen vermehrt kontrollieren. Wo genau die mobilen Messstellen stehen, wird in Baden-Württemberg im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht veröffentlicht. Höhepunkt der Kontrollwoche soll am Freitag sein. Vor einem Jahr wurden bei den Kontrollen rund 13.000 Geschwindigkeitsverstöße registriert. 250 Temposünder mussten ihren Führerschein abgeben, rund 360.000 Fahrzeuge wurden nach Angaben des Innenministeriums kontrolliert. Mehr als 1.100 Polizistinnen und Polizisten waren damals im Einsatz. Sendung am Mo. , 15.4.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten