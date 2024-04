Ein Zweijähriger hat am Samstag in Illertissen im Kreis Neu-Ulm für große Aufregung gesorgt. Der Junge machte mitten in der Nacht alleine einen Ausflug.

Große Aufregung um einen zweijährigen Jungen in Illertissen im Kreis Neu-Ulm: Er war mitten in der Nacht zu einem Ausflug aufgebrochen und spazierte kurz vor vier Uhr alleine im Schlafanzug durch den Ort. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Zeitungsausträger staunte nicht schlecht, als er das Kind im Dunkeln allein auf dem Gehweg sah. Er nahm den Jungen mit und brachte ihn zur nahegelegenen Polizeiwache. Dort kümmerte man sich sorgsam um ihn: Der Zweijährige durfte zuerst mit kleinen Polizeiautos spielen. Dann zeigte er der wachhabenden Beamtin stolz seine Turnkünste - "er machte Purzelbäume", berichtete ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Zweijähriger schlief nachts bei Polizei schnell ein

Letztlich wurde der Ausreißer aber doch müde, bekam einen provisorischen Schlafplatz in einem Büro und schlief schnell ein. In der Zwischenzeit überprüften mehrere Streifen die nähere Umgebung des Ortes, an dem der Zweijährige entdeckt worden war. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten sämtliche Häuser in der Umgebung auf offene Haus- und Wohnungstüren. Allerdings hätten sich dadurch keine Hinweise auf den Wohnsitz des Jungen und dessen Eltern ergeben.

Auch geschlossene Türen kein Hindernis für Ausreißer

Erst gegen halb neun morgens kam der Opa des Jungen aufs Revier, um seinen Enkel als vermisst zu melden. Er berichtete, die ganze Familie habe bereits seit fünf Uhr morgens verzweifelt nach dem Jungen gesucht, der unbemerkt sein Zimmer und die Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses verlassen hatte. Auch zwei geschlossene Türen waren für den Kleinen offenbar kein Hindernis. Der nächtliche Ausflug nahm ein glückliches Ende: Die Beamten übergaben den kleinen Ausreißer wohlbehalten der überglücklichen Mutter.