Große Suchaktion: Zwei Geschwister sind 100 Kilometer mit dem Zug durch die Schweiz gefahren, um zur Mutter nach Deutschland zu reisen. Die Polizei hat die Ausreißer in Basel gefunden.

Zwei Ausreißer auf großer Fahrt: Ein vierjähriges Mädchen und ihr siebenjähriger Bruder haben am Mittwochabend eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Die beiden Geschwister stiegen im schweizerischen Schaffhausen in den Zug. Sie wollten ihre Mutter in Deutschland besuchen. Ihre Reise führte sie durch mehrere Schweizer Städte. Nach fünf Stunden wurden die Kinder wohlbehalten und gesund gefunden.

Kinder verschwinden während Vater kocht

Der Vater der Kinder war in Schaffhausen in der Schweiz damit beschäftigt, das Abendessen zu kochen. Das nutzten Tochter und Sohn offenbar aus. Unbemerkt verschwanden sie aus der Wohnung des Vaters und machten sich auf dem Weg zum Bahnhof. Der Vater alamierte sofort die Polizei. Mehrere benachbarte Polizeidienststellen und Rettungsdienste wurden hinzugerufen.

Geschwisterpaar steigt in Zürich um

Fünf Stunden später, gegen 22:30 Uhr, endete das Abenteuer der kleinen Ausreißer. Eine Polizeistreife entdeckte die Geschwister im 100 Kilometer entfernten Basel. Die Kinder wollten offenbar zur Mutter fahren, die im deutschen Grenzraum wohnt. Für ihre Fahrt waren sie in Schaffhausen in den Zug nach Zürich gestiegen. Auf dem riesigen Hauptbahnhof dort waren sie in einen Zug in Richtung der deutschen Grenze umgestiegen.