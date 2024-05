Wetter am 1. Mai in BW: Es ist frühlingshaft bis sommerlich

Vergangene Woche noch Neuschnee, jetzt gibt es wieder Sonnenschein und fast schon sommerliche Temperaturen. Das Wetter in Baden-Württemberg am Maifeiertag ist ideal für Ausflüge.

Das Wetter am 1. Mai in Baden-Württemberg ist frühlingshaft, in manchen Regionen schon richtig sommerlich. Viele Menschen im Land haben bei Temperaturen bis zu 28 Grad ihren Rucksack gepackt und machen einen Ausflug.

Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von Dienstagabend seht ihr hier:

Sommertag am Bodensee erwartet

Besonders der Norden von Baden-Württemberg und die Region rund um den Bodensee werden von Sommerwetter verwöhnt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es hier am Mittwoch bis zu 28 Grad geben. Also ein richtiger Sommertag. Aber auch im Rest des Landes gibt es mit Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad bestes Feiertagswetter. "Einen neuen Rekord wird es wohl nicht geben", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Im Gegensatz zu Anfang April wird die 30-Grad-Marke demnach nirgends in Baden-Württemberg geknackt.

Die Meteorologen erinnern aber daran, dass man auf jeden Fall einen Sonnenschutz dabei haben sollte. Der DWD prognostiziert in seinem UV-Index eine mittlere bis hohe Gefährdung im Land.

Erste Freibäder in BW haben geöffnet

Am Rhein, Neckar, an der Tauber und am Bodensee ist bei sommerlichen Temperaturen Badewetter angesagt. Wer allerdings in den Bodensee zum Schwimmen möchte, der sollte sich das nochmal gut überlegen. Der See hat derzeit eine Wassertemperatur von zehn Grad, ist also doch noch sehr frisch.

Dafür starten am Bodensee das Strand- und Hallenbad Aquastaad in Immenstaad und das Strandbad in Meersburg (beide Bodenseekreis) zum 1. Mai in die Sommersaison. Auch die Freibäder in Stuttgart-Möhringen und das Donaubad in Sigmaringen haben bereits geöffnet. Die meisten Freibäder in Baden-Württemberg öffnen allerdings erst Mitte Mai.

Dafür hat vielerorts die Schifffahrtssaison auf Flüssen und Seen bereits begonnen. Teils haben auch erste Wassersportanlagen und -verleihe schon geöffnet.

Wanderwetter im Schwarzwald und Allgäu erwartet

Das schöne Wetter nutzen auch viele Menschen für eine Maiwanderung. Sonniges Wetter bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad lädt dazu im Schwarzwald und im Allgäu ein. Beste Bedingungen herrschen auch für Ausflüge mit dem Fahrrad. Der Wetterdienst erwartet lediglich frischen Ostwind. Einzelne Schauer und kurze Gewitter in Kammlagen des Schwarzwalds seien nachmittags nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich, sagte ein Sprecher des DWD.

Am Donnerstag kommt dann aber bereits wieder der nächste Wetterumschwung. Erst gibt es teils noch Sonne. Im Tagesverlauf kommen dann Schauer und Gewitter. Mit 14 Grad im Bergland und bis 23 Grad im Norden von Baden-Württemberg wird wieder etwas kühler. Der Freitag wird dann nass.