Oberbürgermeister, Minister und König bei der Eröffnung des Maimarkts

Der Maimarkt in Mannheim ist von Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) eröffnet worden. Mit dabei im Festzelt war weiterer hoher Besuch.

Die Begrüßung und Eröffnungsrede fand vor zahlreichen Gästen im Festzelt auf dem Maimarktgelände statt. Für Christian Specht, dem geborenen Mannheimer, ist es die Premiere als Oberbürgermeister auf dem Maimarkt. Dementsprechend groß ist die Freude: " Für mich ist es eine große Ehre und ein bewegender Moment ".

Mit dabei waren viele Gäste aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, darunter Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU), die Mitglieder des Bundestages Malte Kaufmann (AfD) und Melis Sekmen (Grüne) und sogar seine Majestät Céphas Bansah, ghanaischer König der Bevölkerungsgruppe Hohoe Gbi.

Das erwartet Sie auf dem Maimarkt

Mehr als 1.100 Aussteller laden in diesem Jahr in 41 Hallen zum Entdecken und Ausprobieren ein. Nach Angaben der Organisatoren ist es die größte Verbrauchermesse Deutschlands. Modernisieren, Nachhaltigkeit und Energie - das sind die zentralen Themen auf dem Maimarkt in diesem Jahr. Das Thema Nachhaltigkeit spielt in vielen Hallen eine Rolle - zum Beispiel bei Haushaltsgeräten, Mobilität oder dem Hausbau.

Auch der SWR ist mit seinem Gläsernen Studio wieder auf dem Maimarkt dabei. Die Besucherinnen und Besucher können sehen, wie Programm gemacht wird. Auf der Bühne wird einiges geboten. Von dort wird auch das Maimarkt-Radio live gesendet.

