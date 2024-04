Die Landesregierung will mehr junge Menschen dazu bringen, Lehrer zu werden. Dafür hat sie ein Modellprojekt für ein duales Masterstudium gestartet. Die Bewerbungsphase ist im Mai.

Ab dem kommenden Wintersemester können Studierende als Modellversuch in einem dualen Masterstudiengang auf Lehramt studieren. Damit sollen neue Zielgruppen für das Lehramtsstudium gewonnen werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung aus dem Kultus- und dem Wissenschaftsministerium.

Studiengang richtet sich an Absolventen in MINT-Fächern

Mit dem dualen Lehramtsbezogenen Masterstudiengang sollen vor allem Nachwuchslehrkräfte in den MINT-Fächern gewonnen werden. Dort gebe es besonders großen Bedarf, so Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Deshalb teste man, wie diese Fachbereiche durch eine Verkürzung der Ausbildungsdauer und einen finanziellen Anreiz noch attraktiver gemacht werden könnten. Zur Vergütung ab dem ersten Semester kämen umfangreiche Praxisphasen im Studium, ergänzte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne).

Schon vergangenes Jahr hatte das Ministerium den dualen Studiengang angekündigt. So berichtete SWR Aktuell am 26.7. in einem TV-Beitrag darüber.

Interessierte können sich ab dem 1. Mai bewerben

Der duale Masterstudiengang richtet sich vor allem an Bachelorabsolventen in den Fächern Informatik, oder Physik, die Lehrkraft an einem Gymnasium, oder anderen weiterführenden Schulformen werden wollen. Ab dem 1. Mai können sich Interessierte an der Uni Freiburg, der Uni Stuttgart oder der Pädagogischen Hochschulen in Karlsruhe bewerben. Es stehen jeweils 20 Studienanfängerplätze zur Verfügung. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai.