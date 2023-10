Seiteneinsteiger

Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger können in Baden-Württemberg unter anderem an Grundschulen, in der Sekundarstufe I (also: Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen) und an Gymnasien arbeiten. Sie müssen dafür ein Lehramtsstudium für eine andere Schulart absolviert haben. Generell gilt: Wer ein Lehramtsstudium Sekundarstufe I oder Gymnasium hat, kann damit in der Grundschule einsteigen, wer ein Lehramtsstudium Gymnasium hat, in der Sekundarstufe I. Wenn Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger an einer Berufsschule einsteigen wollen, müssen sie ein geeignetes Studium und zusätzlich ein Jahr Berufspraxis nachweisen können. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, können sie ihr Referendariat beginnen.

Direkteinsteiger

Ein Direkteinstieg ist in Baden-Württemberg unter anderem an Berufsschulen, Grundschulen und der Sekundarstufe I möglich. Direkteinsteigerinnen und Direkteinsteiger müssen ein fachwissenschaftliches Studium absolviert haben, aus dem sich zwei Unterrichtsfächer ableiten lassen. Für Berufsschulen müssen sie zusätzlich mehrere Jahre in einem geeigneten Beruf gearbeitet haben. Im Gegensatz zu Seiteneinsteigern bewerben sich Direkteinsteiger direkt auf Stellen, die die Schulen selbst ausschreiben und übernehmen dann direkt zu Schulbeginn auch Stunden. Sie erhalten zwei Jahre lang eine pädagogische Qualifizierung. Danach haben sie ein Bewährungsjahr. Auch an sonderpädagogischen Schulen ist ein Direkteinstieg möglich, die Voraussetzungen und der Ablauf des Direkteinstiegs unterscheiden sich jedoch von allen anderen Schularten.

Quereinsteiger

Der Begriff wird in Baden-Württemberg nicht oder nur als Oberbegriff verwendet.