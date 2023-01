Schulstart in BW: So will die Landesregierung gegen Lehrermangel vorgehen

per Mail teilen

Ausgefallene Unterrichtsstunden wegen Krankheit oder aufgrund fehlender Lehrkräfte: Baden-Württemberg gegen den Lehrermangel vorgehen. Erste Details sind nun bekannt.

Nach den Weihnachtsferien beginnt am Montag für mehr als eine Million Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wieder der Unterricht. Auch der Lehrermangel an den Schulen wird im neuen Jahr wohl weiter ein großes Thema bleiben. Dem will das Kultusministerium mit Programmen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern begegnen.

Bis zu 300 neue Lehrkräfte über Direkteinstieg

Die Herausforderung sei bekannt, deshalb suche man weitere Verbesserungsmöglichkeiten, so ein Sprecher des Kultusministeriums auf SWR-Anfrage. An den beruflichen Schulen könne man pro Jahr 200 bis 300 neue Lehrerinnen und Lehrer über den Direkteinstieg gewinnen, mit Berufs-Abschluss und mehrjähriger Erfahrung. In diesem Schuljahr seien 2.700 Lehrkräfte ohne abgeschossenes Lehramtsstudium befristet eingestellt worden.

Auch von anderer Seite hofft das Kultusministerium auf Unterstützung an den Schulen im Land. 500 Pensionäre sollen aus dem Ruhestand geholt werden und wieder aushilfsweise unterrichten. Auch im Landeshaushalt ist Geld für neue Lehrerinnen und Lehrer vorgesehen. Angesichts des Lehrermangels soll es in diesem Jahr 500 neue Stellen in Baden-Württemberg geben.

Lehrerverband VBE fordert mehr Quereinsteiger im Lehrerberuf

Der Verband Bildung und Erziehung hatte vergangene Woche ein Konzept für Quereinsteiger an den Schulen gefordert. Man müsse Kompromisse eingehen bei der Ausbildung von der Pädagoginnen und Pädagogen, so der Verband. Vor allem Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern müsse der Weg ins Lehrerzimmer ermöglicht werden, wenn dies auf qualitativ hochwertige Weise gelänge.

"Es ist wichtig, sich von der Idee zu verabschieden, dass wir den Unterricht nur noch mit vollausgebildeten Lehrkräften absichern können, leider", sagte der Landes- und Bundesvorsitzende des Verbands, Gerhard Brand. Studierende müssten zudem stärker unterstützt werden, um einen Abbruch des Lehramtsstudiums zu verhindern.