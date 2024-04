In Ilshofen wurden sogenannte Laternenringe angebracht. Sie sollen zeigen, welche Laternen nachts ausgeschaltet werden. Doch das Verkehrszeichen ist fast gänzlich unbekannt.

Der sogenannte Laternenring ist eines der ältesten Verkehrszeichen Deutschlands und trotzdem ist er fast komplett unbekannt. Auch im Landkreis Heilbronn gibt es ihn dem Auto-Club-Europa (ACE) zufolge in nur wenigen Kommunen. Das hat eine Befragung des ACE gezeigt, erklärt Sprecher Elias Schempf. Dabei ist das Zeichen in der Straßenverkehrsordnung (StVO) vorgeschrieben. Mit Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) als Anfang erhofft sich der ACE, dass weitere Kommunen in der Region und darüber hinaus nachziehen.

Altes aber fast komplett unbekanntes Verkehrszeichen

Der Laternenring ist seit 1937 in der StVO zu finden. Er zeigt an, wenn eine Laterne in der Nacht ausgeschaltet wird. Wer dort parkt, muss im Sinne der Verkehrssicherheit sein Parklicht anschalten. Doch es fehlt an vielen Laternen, die nachts ausgeschaltet werden. Selbst beim ACE sorgte die Frage danach oft für Stirnrunzeln, wie Schempf zugibt.

ACE: Andere Kommunen sollten nachziehen

Umso wichtiger war es dem Club, den Laternenring wieder bekannter zu machen. In Kooperation mit Bürgermeister Martin Blessing (parteilos) wurden in Ilshofen bereits neue Laternenringe angebracht. Mit diesem Beispiel will der ACE auch zeigen, dass es klappen kann und in anderen Kommunen dringend nachgebessert werden sollte. Denn, so Schempf, die Anbringung solcher Laternenringe ist im Paragraf 19 der StVO klar geregelt.