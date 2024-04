Tatjana Maria scheidet früh aus - Laura Siegemund im Doppel weiter

Tatjana Maria unterliegt in ihrem Erstrundenmatch beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Laura Siegemund zieht dagegen an der Seite von Barbora Krejcikova in die nächste Runde ein.

Die 36-jährige Maria aus Bad Saulgau fand gegen die Belgierin Elise Mertens zunächst gar nicht zu ihrem Spiel und musste den ersten Satz mit 1:6 abgeben. Dann aber steigerte sich Maria und glich durch ein 6:4 nach Sätzen aus. Im dritten Durchgang dominierte dann wieder die Belgierin und gewann den Satz mit 6:0. Maria verpasste damit das Zweitrundenduell mit der Weltranglistenersten und Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen). Zuletzt hatte sich die Weltranglisten-66. mit der deutschen Mannschaft durch einen 3:1-Sieg gegen Brasilien für die Endrunde des Billie Jean King Cups qualifiziert. Beide Doppel gehen in den Champions-Tie-Break Zuvor hatten die deutschen Frauen im Doppel doppelt Grund zur Freude. Laura Siegemund aus Metzingen bezwang mit ihrer tschechischen Partnerin Krejcikova das Duo Yifan Xu/Fang-Hsien Wu mit 3:6, 6:4 und 10:7. Die gebürtige Mainzerin Nastasja Schunk setzte sich mit Ella Seidel gegen die Paarung Desirae Krawczyk/Demi Schuurs durch. Dabei ging es ähnlich dramatisch zu, auch hier fiel die Entscheidung erst im Champions-Tie-Break, der mit 10:8 an Schunk/Seidel ging. WTA-Turnier in Stuttgart: "Jede kann jede schlagen": Top-Besetzung beim WTA-Turnier in Stuttgart Siegemund/Krejcikova treffen nun auf Liudmilla Samsonova und Diana Shnaider. Die Gegnerinnen von Schunk und Seidel werden zwischen Giuliana Olmos/Alexandra Panova und Hao-Ching Chan/Veronika Kudermetova ermittelt. Am Mittwoch tritt Siegemund im Einzel gegen Marta Kostyuk aus der Ukraine an. Am Abend spielt dann Angelique Kerber gegen die frühere US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Für die Kielerin ist es der erste Auftritt in Deutschland nach ihrer Babypause.