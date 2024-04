per Mail teilen

Mit deutlicher Mehrheit hat der Gemeinderat Meßkirch (Kreis Sigmaringen) für einen anderen Platz gestimmt. Gegen beide Standorte hat es vorab schon Widerstand gegeben.

Die Containerunterkunft für Geflüchtete in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) wird nicht auf dem Gelände einer Diskothek gebaut. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag für einen anderen Standort gestimmt.

Die Wohncontainer sollen stattdessen neben einer Kleingartenanlage im Teilort Igelswies aufgestellt werden. Zwölf Abgeordnete haben für den neuen Standort gestimmt, sechs waren dagegen. Eine Person hat sich enthalten.

Auf diesem Platz in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) soll bald eine Containeranlage für 90 Geflüchtete entstehen. Direkt daneben: eine Kleingartenanlage. SWR

Stadt hält Diskothek für nicht geeignet

Ursprünglich wollte der Landkreis Sigmaringen die Container für 90 Geflüchtete auf dem Parkplatz der Diskothek "Ritterhof" in Meßkirch-Heudorf aufstellen. Die Fläche hatte der Besitzer dem Landratsamt zur Pacht angeboten.

Die Stadt Meßkirch war mit diesem Standort aber nicht einverstanden. Der größte Kritikpunkt: Die Disko liege zu weit vom Stadtzentrum entfernt. Die Geflüchteten hätten einen zu weiten Weg, wenn sie etwa einkaufen gehen wollen.

Beide Standorte in der Kritik

Deswegen suchte die Stadt nach Alternativen und bietet dem Landkreis nun die Fläche bei der Kleingartenanlage an. Die Pläne von Kreis- und Stadtverwaltung hatten im Vorfeld Widerstand ausgelöst. Gegen beide Standortvarianten gab es Online-Petitionen.

Geflüchtete sollen noch dieses Jahr nach Meßkirch kommen

Der Landkreis Sigmaringen muss in diesem Jahr 115 neue Geflüchtete aufnehmen, das hat der Kreistag vergangene Woche beschlossen. In Meßkirch sollen die ersten Geflüchteten nach den Sommerferien einziehen. Bis dahin muss die Containeranlage stehen.