"Schwätze mit de Leit" – das kann Nathalie Waldenspuhl. Und das macht sie auch am liebsten, wenn sie als Reporterin für Radio-, Fernseh- und Onlineberichte im Land unterwegs ist. Ob bei der Hopfenernte in Hochdorf oder dem Rollertreffen in Sigmaringen: Überall können die Menschen etwas erzählen. Da lohnt es sich, hinzuhören und anschließend darüber zu berichten.

Vor dem SWR

Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in Oberschwaben. Nach dem Abi ging es für Nathalie Waldenspuhl erst einmal an den Bodensee, wo sie ein wenig in die Kulturszene reingeschnuppert hat. Danach kam das Rhetorik- und Germanistikstudium in Tübingen. Und da wars dann auch nicht mehr weit auf den Österberg: Seit 2021 arbeitet sie als Reporterin im SWR Studio Tübingen.