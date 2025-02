Social Media und Seniorenheim passen nicht zusammen? Von wegen! Das haben Senioren aus Trossingen (Kreis Tuttlingen) bewiesen. Sie haben ein ungewöhnliches Projekt gemacht.

In einem einmaligen Social Media Projekt bei instagram haben Senioren der Stiftung St. Franziskus in Trossingen (Kreis Tuttlingen) versucht, auf ungewöhnliche Art und Weise möglichst viele junge Menschen im Netz zu erreichen. Mit lebensnahen Tipps.

Instagram-Account der St. Franziskus Stiftung:

instagram-Account der Stiftung St. Franziskus

Trossingen: Lebenserfahrung und Tipps an Jüngere weitergeben

Mut in schwierigen Zeiten oder Gelassenheit im Chaos - wertvolle Erfahrungen und Lebensweisheiten haben früher meist die Großeltern an ihre Enkel weitergegeben. Auch heute noch steht für Pflegeleiterin Monja Maser und ihr Team fest: Ältere Menschen haben viel zu sagen und sprudeln nur so an Erfahrungsschätzen. Jüngere Menschen können profitieren, wenn sie zuhören. Diese Erkenntnis brachte die Marketing-Mitarbeiter der St. Franziskus-Stiftung auf die Idee zu dem Projekt.

Monja Maser, Pflegeleiterin im Dr. Karl-Hohner-Heim Trossingen, bringt Bewohner Erich Grützmacher zurück auf seinen Platz. Der Ratschlag des Seniors an die Jugendlichen: Mehr raus in die Natur gehen! SWR Nathalie Waldenspuhl

Social-Media-Projekt: Instagram im Seniorenheim

Mit der Frage "Was möchten sie der jungen Generation mitgeben?" interviewte die Projektmacherin und Pflegeleiterin des Altenzentrums, Monja Maser, mehrere Bewohnerinnen und Bewohner. Die Antworten wurden auf Papier festgehalten und später von den Senioren direkt in die Kamera präsentiert. Aus den Fotos wurde auch ein Video geschnitten, das auf Instagram zu sehen ist. Das Format soll gezielt junge Menschen ansprechen.

Mein Ratschlag für die jüngere Generation: Die Zeit sinnvoll und gut nutzen!

Die 85-jährige Seniorin Monika Gindele aus Trossingen erzählt im Gespräch mit Projektleiterin Monja Maser: Sie würde ihr Leben wieder gleich führen - und rät Jüngeren, ihre Zeit möglichst bewusst und sinnvoll zu nutzen. Eine andere Bewohnerin, Heike Rosenberg, wünscht sich, dass Jüngere politisch aktiver werden und sich stärker sozial engagieren. "Wenn ich jetzt höre, dass Jüngere nicht mehr wissen, was der Holocaust war, dann erschreckt mich das", so Rosenberg. Ihre Eltern mussten einst flüchten.

Senioren auf Insta: Den Moment genießen

Pflegeleiterin Monja Maser begleitete das Projekt mit großer Begeisterung. "Es war beeindruckend zu sehen, wie viel Erfahrung und Weisheit in den einzelnen Personen steckt, welche Lebensgeschichten", so Maser. Ihr wurde durch die Gespräche bewusst, wie wichtig es ist, im Alltag den Moment zu genießen.

Neben der Botschaft an die junge Generation hat das Projekt ein weiteres Ziel: Es soll für den Pflegeberuf begeistern und zeigen, wie viel geballtes Wissen und Lebenserfahrung in Senioreneinrichtungen zu finden ist.