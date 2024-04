per Mail teilen

An diesem Mittwoch wird der Landtag den Volksantrag "G9 jetzt!" wohl ablehnen. Aber was dann? Wenn Grün-Schwarz keine Alternative vorlegt, könnte das Volksbegehren seinen Lauf nehmen.

Der baden-württembergische Landtag muss sich am Mittwoch mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium befassen. Das Parlament stimmt über den Volksantrag einer Elterninitiative ab, die mehr als 100.000 Unterschriften für eine flächendeckende Rückkehr zu G9 gesammelt hatte. Gereicht hätten die Unterschriften von 0,5 Prozent der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg, das entspricht rund 39.000.

In dem Antrag fordern die Eltern, dass alle derzeitigen Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien bis zur zehnten Klasse zwischen G8 und G9 wählen können sollen. Zur Begründung sagte eine der beiden Initiatorinnen, Anja Plesch-Krubner, die Mehrheit der Unterzeichner habe schon Kinder am Gymnasium. Die "Dehnungsmöglichkeit" für die jetzigen Gymnasiasten sei deshalb sehr wichtig.

G9-Volksantrag werden schlechte Chancen eingeräumt

Beobachter rechnen damit, dass der Landtag den Volksantrag ablehnen wird. Das empfiehlt jedenfalls der Bildungsausschuss dem Plenum in einem Beschlussvorschlag. In dem Fachausschuss sitzen die Bildungsexpertinnen und -experten aller Fraktionen. Bei der Beratung des Volksantrags hieß es demnach, man wolle die flächendeckende Rückkehr zu G9 frühestens zum Schuljahr 2025/2026 schrittweise Klassenstufe für Klassenstufe umsetzen. Wechseloptionen für ältere Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, wie von der Elterninitiative gefordert, sollen demnach nicht angeboten werden.

Was passiert, wenn der G9-Volksantrag abgelehnt wird?

Lehnt der Landtag den Gesetzentwurf der Elterninitiative ab, können die Initiatorinnen als weiteren Schritt innerhalb von drei Monaten ein Volksbegehren beantragen. Dann müssten sie erneut Unterschriften sammeln - und zwar deutlich mehr, nämlich von einem Zehntel aller Wahlberechtigten im Land. Das sind derzeit rund 770.000 Menschen. Wenn das gelingt, kommt die Gesetzesvorlage noch einmal unverändert in den Landtag. Lehnt dieser ab, kommt es zu einer Volksabstimmung.

Eine Einschätzung von Henning Otte aus der SWR-Redaktion Landespolitik vom Dienstagabend:

Sollte das Konzept am Mittwoch nicht vom Landtag angenommen werden, wünscht sich Anja Plesch-Krubner vor dem nächsten Schritt ein Alternativkonzept zur G9-Rückkehr von der Landesregierung. "Wir hätten uns ein Konzept erhofft, in dem transparent vorgelegt wird, was geplant ist", sagte Plesch-Krubner.

Modernisiertes G9-Konzept der Landesregierung lässt auf sich warten

Doch wie das eigene Konzept der Landesregierung für ein modernisiertes G9 aussehen soll, ist bislang offen. Auch bis wann es fertig sein soll, steht noch nicht fest. Der weitere Fahrplan hänge auch von den Ressourcen ab, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Eine Rückkehr zu G9 im nächsten Schuljahr nannte er "unmöglich". Geld sei auch für wichtige Vorhaben nicht einfach da, das müsse man sich beschaffen.

Eigentlich hat die grün-schwarze Landesregierung vereinbart, keine Debatten zur Schulstruktur im Land in dieser Legislatur führen zu wollen. Vor allem der erfolgreiche G9-Volksantrag im November und auch die Empfehlungen eines Bürgerforums zur Rückkehr des neunjährigen Gymnasiums im Dezember haben aber den Druck auf Grün-Schwarz erhöht.