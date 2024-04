Die Luftfahrtmesse "Aero" startet in Friedrichshafen

In Friedrichshafen beginnt am Mittwoch die Luftfahrtmesse "Aero". Ein Schwerpunkt in diesem Jahr: nachhaltiger Flugverkehr. Am Samstag wird es eine Flugshow geben.

Die "Aero" findet bereits zum 30. Mal statt und richtet sich an Flugzeug- und Luftfahrtfans. Dabei liegt ein Schwerpunkt in diesem Jahr auf nachhaltigem Fliegen. 60 von insgesamt 680 Ausstellern zeigen elektrobetriebene Flugzeuge. Hinzu kommen weitere 60 Unternehmen, die Flugzeugantriebe mit regenerativen und damit CO2-armen Kraftstoffen zeigen. "Damit geht es an jedem fünften Messestand um nachhaltiges Fliegen", so "Aero"-Projektleiter Tobias Bretzel. Die Luftfahrt ist auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit. Drohnen und Flugshow Ein weiterer Ausstellungsschwerpunkt sind Drohnen, also unbemannte Fluggeräte. Als Neuheit gilt dabei das Projekt "RescueBee" der Björn-Steiger-Stiftung. Die Drohne fliegt bei Badeunfällen zu den Verunglückten und wirft automatisch Rettungsmittel, etwa kleine Schwimmringe, ab. Am Samstag ist ein Highlight die Flugshow, zu der laut Messe internationale Größen der Fliegerszene erwartet werden, die spektakuläre Manöver zeigen. 1.800 zusätzliche Flugbewegungen Viele Messebesucher lassen es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen und kommen mit dem Flugzeug. Deshalb erwartet der Bodensee-Airport in Friedrichshafen rund 1.800 zusätzliche Flugbewegungen rund um die Messetage. "Die ideale Lage des Messegeländes direkt am Flughafen ist ein einzigartiger Standortvorteil für diese Fachmesse, die dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum feiert", so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports. Alles sei dabei, vom Privatflugzeug bis zu Sonderflügen mit einem Airbus A 320 oder einer Boeing 737-800. Die "Aero" dauert bis Samstag; gezeigt werden Flugzeug aller Art außer Maschinen für den Linienverkehr.