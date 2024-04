Aldi baut Wohnungen: Was es den Kommunen bringt

per Mail teilen

In Waldbronn im Kreis Karlsruhe errichtet der Discounter Aldi Süd einen Komplex mit 115 Wohnungen. Steffen Jäger vom Gemeindetag Baden-Württemberg begrüßt das Projekt.

In Baden-Württemberg werden dringend Wohnungen benötigt. Da ist es zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn der Discounter Aldi Süd in Waldbronn im Kreis Karlsruhe 115 neue Wohnungen bauen will. Trotzdem kann Steffen Jäger, Präsident und Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags Baden-Württemberg, dem Projekt, das heute vorgestellt wird, etwas abgewinnen.

Aldi-Wohnprojekt: "Miteinander von Nahversorgung und Wohnen"

"Wenn Nahversorgung und Wohnen in einem so engen Miteinander gestaltet werden kann, dann fällt für viele der Fahrtweg von A nach B weg", sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. Deshalb könne das Konzept auch für andere Städte und Gemeinden interessant sein. "Das Modell scheint gerade für Ortskernlagen eine Attraktivität zu haben", so Jäger.

Wohnungsbau nicht in erster Linie Aufgabe der Kommunen

Die Wohnbau-Initiative des Discounters knüpft aus Sicht des Gemeindetags Baden-Württemberg daran an, dass der größte Teil des Wohnungsbaus in den Kommunen immer durch private Investoren erfolgt sei. "Und das ist auch gut so", ergänzt Jäger, "weil wir dann kein Steuergeld dafür einsetzen müssen." Städte und Gemeinden würden mit Flächennutzungs- und Bebauungsplänen die Grundlage für den Bau von Wohnungen schaffen. Ziel müssten attraktive Rahmenbedingungen sein, dass mit Privatkapital Wohnraum geschaffen werde.