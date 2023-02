Für viele Menschen in Baden-Württemberg ist das der Alptraum: Die Kündigung für die Wohnung flattert ins Haus. Das trifft immer mehr Menschen, egal ob alt eingesessen, zugewandert oder geflüchtet. Die Suche nach einer neuen Bleibe endet immer häufiger in der Wohnungslosigkeit, denn Wohnraum ist im Südwesten knapp und teuer.

Das muss sich dringen ändern, findet Sabine Brütting.

Es ist ein bisschen wie bei Maria und Josef: Am Schluss bleibt für viele Menschen in Baden-Württemberg nur der Stall, das Sofa bei Freunden oder eben die Notunterkunft. Weil sie einfach keine Wohnung finden oder die Wohnungen schlicht viel zu teuer sind. Kein Wunder, in den großen Städten sind Quadratmeterpreise zwischen 15 und 20 Euro keine Seltenheit und auf dem Land sieht’s nicht viel besser aus. Dass sich immer mehr Menschen an unterstützende Dienste wie die Caritas oder die Awo wenden, ist da keine Überraschung. Immerhin zehn Prozent gehen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Das heißt, sie haben einen Job – aber trotzdem keine Wohnung.

Ich finde das zutiefst menschenunwürdig. Es kann nicht sein, dass Menschen arbeiten und sich kein Dach über dem Kopf leisten können. Es muss möglich sein, auch vom Mindestlohn eine angemessene Wohnung zu bezahlen. Eine Vermietpflicht würde helfen. Oder eine individuelle Vermittlung, bei der sich Vermieter und Mieter erstmal kennenlernen. Bei Geflüchteten wirkt das oft Wunder. Alle privaten Initiativen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, wer hier in der Verantwortung ist: Und das ist die Politik. Baut sie endlich, die fehlenden Wohnungen. Rückt Miethaien auf die Pelle und sorgt dafür, dass hier jeder in seinen eigenen vier Wänden schlafen gehen kann.