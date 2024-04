Im Rahmen eines Aktionstags arbeitet die BW-Landespolizei mit den Behörden benachbarter Bundesländer zusammen. Es soll unter anderem Kontrollstellen an Straßen und Autobahnen geben.

Auf den Straßen Baden-Württembergs wird es am heutigen Mittwoch vermehrt Polizeikontrollen geben. Denn die Landespolizei beteiligt sich am länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag. Gemeinsam mit den Polizeibehörden von Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollen Kontroll- und Fahndungsaktionen durchgeführt werden. Beim Aktionstag mit dabei sind auch die Bundespolizei, der Zoll und die Steuerfahndung sowie Beamte und Beamtinnen der Verwaltungen.

Fokus auf Aggressions-, Verkehrs- und Drogendelikte

Kriminalität mache an den Ländergrenzen nicht halt, so Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Unter anderem werde es deshalb Kontrollstellen an Straßen und Autobahnen geben. In diesem Jahr werde man sich auf die Bekämpfung der Straßenkriminalität konzentrieren. Im Fokus stünden Aggressions- und Verkehrsdelikte sowie Drogenkriminalität, teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) mit.

Aus Sicht des hessischen Innenministers Roman Poseck (CDU) ist der deutschlandweit erhebliche Anstieg der Kriminalität im vergangenen Jahr ein Weckruf für Politik und Gesellschaft. Man müsse reagieren und alles dafür tun, dass sich Menschen wieder sicher fühlten.