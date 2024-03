Es geht so schnell: Am Telefon ist plötzlich ein Verwandter in Not, möchte Geld und man gibt es. Schwupps ist man auf einen Trickbetrüger reingefallen. Warum das ganz natürlich ist, was Sie schützen kann und wie Sie es wo melden.

"Hallo Oma, ich bin dein Enkel Jakob im Urlaub in Afrika. Ich hatte gerade einen Unfall. Wenn ich jetzt kein Geld zahle, verliere ich mein Augenlicht!" So oder so ähnlich klingen die Anrufer, wenn sie ihre Opfer unter Druck setzen wollen und möglicherweise einen hohen Geldbetrag am Telefon fordern. Theoretisch wissen wir das. Und wir wissen auch, dass man darauf am besten nicht reagiert, weil es sich bei dem vermeintlichen Enkel vermutlich um einen Trickbetrüger handelt - der sogenannte "Enkeltrick" ist eine häufige Betrugsmasche. In der Realität sieht das aber ganz anderes aus: Plötzlich sind wir mittendrin in der Angst um den Enkel. Tipps zum Umgang mit Schockanrufen Tief durchatmen und versuchen, einen klaren Kopf zu bekommen.

Ist die Geschichte wirklich plausibel? In Deutschland muss zum Beispiel für lebensnotwendige medizinische Behandlungen niemals Geld vorgestreckt werden.

Auflegen und versuchen, die Person, um die es angeblich geht, telefonisch zu erreichen. Kann die Person nicht erreicht werden, Rücksprache halten mit einer anderen nahestehenden Person.

Wenn ein angeblicher Arzt am Telefon ist, direkt beim entsprechenden Krankenhaus nachhaken (Nummer bitte unbedingt selbst heraussuchen und wählen).

Bei angeblichen Polizeibeamt*innen am besten nach der Dienststelle fragen, auflegen, selbst die Nummer der Dienststelle heraussuchen und dort nachfragen.

Niemals Geld an Unbekannte übergeben.

Niemals Geld an Unbekannte übergeben.

Wer einen Betrugsversuch als solchen erkennt: sofort die Polizei rufen – selbst die 110 wählen. Quelle: Polizei Baden-Württemberg

Zum Ausdrucken: Kurz-Check bei einem Schock-Anruf Dass es zu dieser Angst kommt, hat mit unserem Gehirn zu tun, erklärt SWR4 Psychologin Felicitas Heyne. Warum schockiert uns ein Enkeltrick-Anruf so? Unser Gehirn will uns schützen, wenn Gefahr droht. Und bei solchen Anrufen ist die Gefahr schnell spürbar, denn es werden ganz schlimme Dinge behauptet: dpa Bildfunk Picture Alliance - ein schlimmer Unfall ist passiert

- eine Notoperation ist nötig

- eine Gefängnisstrafe droht Das alles betrifft zudem angeblich einen Menschen, der uns sehr nahe steht und den wir schützen wollen. Das drückt im Gehirn ganz automatisch Knöpfe: - wir sind persönlich und emotional betroffen

- wir kriegen Angst und Panik

- wir spüren den Druck, sofort zu handeln, um Schlimmeres zu verhindern. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance SWR4 Psychologin Felicitas Heyne weiß: Das ist genau die Kombination, die in unserem Gehirn das logische Denken mit einem Schlag außer Kraft setzt - und das betrifft nicht nur ältere Menschen. Wir können nichts mehr abwägen oder ruhig überlegen. Stattdessen läuft nur noch das Notfallprogramm - wie ein Reflex. Das ist das gleiche Notfallprogramm wie bei unseren Vorfahren als der Säbelzahntiger um die Ecke kam: Nicht denken - rennen! Nur: Beim "Enkeltrick" ist das nicht sinnvoll. Was tun, damit das Gehirn nicht auf Autopilot schaltet? Die nicht so gute Nachricht: Wir können nicht verhindern, dass das Notfallprogramm losläuft. Das tut es in der Regel ja, um uns vor Gefahr zu schützen. Die gute Nachricht: Wir können es wieder einfangen und aktiv gegensteuern. Anrufe mit "Enkeltrick" kann jeder erleben. Es hilft, wenn wir uns darauf vorbereiten. Einfach mal durchzuspielen, wie das ablaufen könnte: Wer das in der Phantasie schon "erlebt" hat, steht in besseren Startlöchern. Zwei Dinge sind besonders wichtig 1. Zeit gewinnen! Wenn der Enkeltrick-Betrüger am Telefon ist, erstmal hinsetzen, wer das kann, und durchatmen. Das bremst das losgeraste Notfallsystem ab, man kann zur Ruhe kommen. Jetzt Zeit gewinnen und dem Anrufenden erklären: "Moment, bei mir hat es gerade an der Tür geklingelt. Ich rufe gleich zurück." Dann auflegen. Noch besser: "Moment...ich rufe gleich zurück. Die Nummer von (deiner Mutter, dem Bruder) habe ich ja!" Wer cool ist, fragt: "Wenn du mein Enkel/Bruder/Verwandter bist, dann weißt du sicherlich, wann Opa Geburtstag hat/wie mein Hund heißt?" All das verschafft Zeit zum Nachdenken! 2. Jemanden dazuholen! Danach jemand Vertrautem erzählen, was gerade passiert ist, zum Beispiel kurz mal Freunde oder Verwandte anrufen. Was hält die andere Person davon? Sie ist gerade emotional nicht so alarmiert und kann überlegter beurteilen, weiß die SWR4 Psychologin. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Trotzdem in die Falle gelaufen? Bloß keine Schamgefühle! Jetzt nicht schweigen und sich mit der Scham zurückziehen! Das Schamgefühl ist in solchen Situationen etwas ganz Natürliches. Das kennen viele, die dann denken: "Mensch, wie konnte ich denn nur so blöd sein!?" Wichtig: Sich jetzt nicht selbst zum Täter machen. Wer den Enkeltrick erlebt, ist das Opfer, betont Psychologin Heyne. dpa Bildfunk Picture Alliance Als Opfer hat man nichts Unrechtes getan. Im Gegenteil, man wollte ja helfen! Daher sollte man sich auf jeden Fall jemandem anvertrauen. Jetzt Anzeige bei der Polizei erstatten. Damit kann man sogar ein weiteres Mal helfen: der Polizei, den Betrüger zu fassen, und anderen, die dadurch nicht zum Opfer werden müssen. Wer ganz sichergehen will: Die SWR4 Schritt-für Schritt-Anleitung gegen den Enkeltrick ans Telefon legen. Sollte ein Betrüger anrufen, kann man direkt ablesen, was zu tun ist - und sein Gehirn ein bisschen austricksen!