Enkeltrick-Betrüger bei Geldübergabe gefasst

Die Polizei in Ulm hat einen mutmaßlichen Enkeltrick-Betrüger bei der Geldübergabe gefasst. Das Amtsgericht hat inzwischen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erlassen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, wurde der Betrüger bereits vergangenen Donnerstag festgenommen. Er wollte einen 54-jährigen Ulmer um dessen gesamte Ersparnisse bringen - mehrere zehntausend Euro und Gold. Doch das Opfer durchschaute den Trick, als es zunächst am Telefon hieß, er müsse mit viel Geld seinem Enkel helfen, der einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Der 54-Jährige schaltete die Polizei ein und spielte gegenüber den Betrügern zum Schein mit. Bei dem vereinbarten Treffen abends um 18 Uhr griffen dann die Kriminalbeamten ein und nahmen den 31-jährigen Abholer fest.