Es geschah nach einer Halloween-Feier 2022. Auf dem Nachhauseweg wird eine 21-Jährige von einem Unbekannten vergewaltigt. Bringt eine TV-Sendung im ZDF zu dem Fall neue Hinweise?

Diesen Mittwoch sendet das ZDF in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" einen Beitrag zu einem ungeklärten Fall aus Freiburg. Es geht um die Vergewaltigung einer jungen Frau im Freiburger Stadtteil Stühlinger in den frühen Morgenstunden des 1.11.2022. Die Kriminalpolizei erhofft sich neue Ermittlungsansätze. Ein Hinweistelefon wird am Abend der Sendung geschaltet werden.

Was bisher über die mutmaßliche Vergewaltigung bekannt ist

Die 21-Jährige soll alleine auf dem Nachhauseweg gewesen sein nach einer Halloween-Feier, als der Unbekannte sie laut Polizei zwischen 5 Uhr und 5:40 Uhr im Bereich des Rathauses im Stühlinger ansprach und verfolgte. Im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Robert-Koch-Straße soll er sie dann vergewaltigt haben.

Nach der Vergewaltigung einer zur Tatzeit 21-Jährigen am 01.11.2022 im Freiburger Stadtteil Stühlinger sucht die Polizei mit diesem Phantombild nach dem Täter. Pressestelle Polizeipräsidium Freiburg

Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild?

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter bisher nicht ermitteln. Sie hat auch ein Phantombild veröffentlicht, das dem aktuellen Ermittlungsstand entspricht. Der Unbekannte soll eine beige Daunenwinterjacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen haben. Die Polizei beschreibt ihn als circa 30-35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, mit Schnauzer, Ziegenbart und kurzen seitlich rasierten Haaren.

Die Kriminalpolizei Freiburg fragt: Wer erkennt den abgebildeten Mann oder kann sachdienliche Hinweise geben? Durch die Ausstrahlung im Fernsehen erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise aus der Bevölkerung.