Packender Pokalfight: SSV Ulm schaltet die Stuttgarter Kickers aus

Der SSV Ulm steht im Halbfinale des WFV-Pokals. Für den 2:0-Erfolg musste der Drittliga-Spitzenreiter bei den Stuttgarter Kickers ein hartes Stück Arbeit verrichten.

Die Partie im Stadion auf der Waldau wurde mit 25 Minuten angepfiffen, da die Ulmer bei der Anreise im Verkehr feststeckten. Auf dem Platz fanden die Kickers gut in die Begegnung. Ulms Keeper Lorenz Otto, in Pokalspielen für Stammkeeper Christian Ortag zwischen den Pfosten, zeigte sich aber bei den ersten Ecken der Kickers aufmerksam. Otto war nicht der einzige Neue im Team der Spatzen: Trainer Thomas Wörle tauschte seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Preußen Münster einmal komplett aus.

Beide Kontrahenten - als Spitzenreiter der Regionalliga Südwest und der 3. Liga angetreten - lieferten sich ein verbissenes und intensiv geführtes Duell. Die Kickers stellten im ersten Abschnitt vor 8.720 Zuschauern die etwas gefährlichere Mannschaft, Treffer fielen bis zum Pausenpfiff aber keine.

Joker Kastanaras bringt Ulm bei den Kickers auf Kurs

Auch nach dem Wechsel sorgten die Fans beider Teams für echte Pokalstimmung und peitschten ihre Mannschaften nach vorne. Die Ulmer übernahmen nun zunehmend das Kommando auf dem Platz.

In der 64. Minute bot sich SSV-Akteur Moritz Hannemann die bis dahin beste Chance zur Führung. Sein Kopfball klatschte die Latte des Stuttgarter Tores. Die Ulmer blieben nun dran. Wörle brachte mit Thomas Kastanaras für Romario Rösch eine frische Offensivkraft.

Und nur fünf Minuten später stach der Joker. Der 21-Jährige nutzte einen schlimmen Fehler von Stuttgarts Torhüter Felix Dornebusch. Kastanaras fing dessen Pass aus dem Strafraum ab und hatte keine Mühe, aus 14 Metern zum 1:0 zu treffen (79. Minute).

Die Kickers stemmten sich noch einmal gegen die Niederlage. Doch die Ulmer machten vier Minuten vor dem Abpfiff alles klar. Nach einem Konter bediente Julian Kudala den mitgelaufenen Sascha Risch, der nur noch einschieben musste. In den folgenden Torjubel hinein leistete sich Stuttgarts Paul Polauke eine Tätlichkeit und sah die Rote Karte.

Großaspach wartet auf den SSV Ulm

In der Vorschlussrunde treten die Ulmer bei der SG Sonnenhof Großaspach an, die sich schon am 3. April mit 4:2 nach Verlängerung bei der SG Empfingen durchgesetzt hatte.

Die Halbfinals werden am 1. Mai ausgetragen, das Endspiel in Aspach steigt am 25. Mai im Rahmen des Finalstags der Amateure. Von 11:30 Uhr bis 19 Uhr werden dann alle 21 Endspiele der Landesverbände zu verschiedenen Anstoßzeiten in mehreren Konferenzen im Ersten und auf sportschau.de zu sehen sein.