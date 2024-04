Nachdem eine Frau in Karlsruhe durch eine herabfallende Gaskartusche aus einem Hochhaus tödlich verletzt wurde, konnte die Polizei einen 13-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

15-Jährige sagt als Zeugin bei der Polizei aus

Ein 15-jähriges Mädchen habe sich am Montag als Zeugin bei der Polizei gemeldet, heißt es in der Mitteilung. Das Mädchen, der 13-jährige Junge und ein weiterer 15-jähriger Jugendlicher hätten sich am Samstagabend im 14. Stock in einem "balkonähnlichen Gebäudebereich" aufgehalten. Dort haben sie laut Polizei gemeinsam Lachgas konsumiert. Der 13-Jährige steht in Verdacht, die Kartusche über die Balkonbrüstung geworfen zu haben. Ob es ein gezielter Wurf auf die Frau war, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Was ist Lachgas? Distickstoffmonoxid, besser bekannt als Lachgas, hat eine kurzfristig entspannende und euphorisierende Wirkung und wird in der Medizin als Narkosemittel eingesetzt. Lachgas wird aber auch in Luftballons oder Sprühsahnebehältern verwendet und ist deshalb online und im Supermarkt leicht erhältlich. Der Besitz und Konsum von Lachgas ist in Deutschland legal. Laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht steigt der Konsum in Europa seit einigen Jahren bemerkbar an. Die einfache Verfügbarkeit und der verhältnismäßig geringe Preis mache Lachgas zu einer beliebten Freizeitdroge.

Da der 13-Jährige wegen seines Alters strafunmündig sei und nicht strafrechtlich belangt werden könne, werde er zur Prüfung weiterer Maßnahmen durch das Jugendamt in die Obhut des Sozialen Dienstes der Stadt Karlsruhe übergeben, heißt es von der Polizei.

Hochhaus in Karlsruhe: 75-Jährige wurde von Kartusche am Kopf getroffen

Die 75-Jährige wurde von der herabfallenden Kartusche aus Metall am Kopf getroffen. Trotz Reanimierungsversuchen durch Rettungskräfte starb sie noch vor Ort. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.