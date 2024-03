Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:08 Uhr Wieder Strom auf der Gäubahn Damit wieder Züge der Deutschen Bahn auf der Gäubahn zwischen Horb und Neckarhausen fahren können, fließt ab heute Nachtmittag wieder Strom durch die Oberleitung. Die Deutsche Bahn weist Anwohnerinnen und Anwohner extra darauf hin. Denn nähert man sich ihr zu sehr, kann das lebensgefährlich werden. Schon eine Annäherung von unter drei Metern kann einen tödlichen Stromschlag verursachen. Ab dem 28. März sollen zwischen Stuttgart und Singen wieder Züge fahren - wenn auch zunächst nur eingleisig und bis zur nächsten Streckensperrung für den Umbau. Sendung am Do. , 14.3.2024 8:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:58 Uhr Forscher aus Tübingen entdecken riesige fossile Süßwasserschildkröte Ein internationales Forschungsteam hat eine bislang unbekannte ausgestorbene Art aus dem späten Pleistozän beschrieben. Peltocephalus maturin sei zwischen 9.000 und 40.000 Jahre alt und stamme aus dem brasilianischen Amazonasgebiet, berichtet die Gruppe um Gabriel Ferreira vom Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment der Universität Tübingen im Fachblatt "Biology Letters". Mit einer Panzerlänge von etwa 180 Zentimetern gehört die Art demnach zu den größten Süßwasserschildkröten weltweit. Benannt wurde sie nach der Riesenschildkröte Maturin, einer Romanfigur des Bestsellerautors Stephen King. Eine comuptergenerierte Visualisierung der Riesenschildkröte. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | Júlia d‘Oliveira

8:35 Uhr Eröffnung des Blumenjahres auf der Insel Mainau Auf der Bodensee-Insel Mainau wird heute offiziell das neue Blumenjahr eröffnet. Es steht unter dem Motto "Flower Power - die Kraft der Blumen". Über 3.000 Orchideen haben die Gärtner der Insel für die Orchideenschau im Palmenhaus zusammengestellt. Sie macht traditionell den Auftakt in das Blumenjahr. Draußen im Park hingegen blühen schon die ersten Krokusse, Schneeglöckchen, Tulpen und Narzissen. Über eine Million davon haben die Gärtner in der Frühlingsallee und in Beeten gepflanzt. Über den Sommer können sich die Besucher über hunderte Azaleen und Rosen freuen - im Spätsommer folgt die Dahlienschau. Weitere Details zum Blumenjahr auf der Insel sollen heute bekannt gegeben werden. Pressestelle Mainau GmbH/Peter Allgaier

8:26 Uhr Union will Führerschein-Kosten reduzieren Die Unionsfraktion im Bundestag will, dass Führerscheine billiger werden. Einen entsprechenden Antrag will sie heute in den Bundestag einbringen. Darin schlägt sie zum Beispiel Theorie-Unterricht von zuhause aus per E-Learning vor. Außerdem kann sich die Union vorstellen, dass auch Fahrsimulatoren zugelassen werden, um die Kosten zu senken. Die Fraktion sagt, ein Auto-Führerschein koste zurzeit bis zu 4.500 Euro. Sendung am Do. , 14.3.2024 8:00 Uhr, SWR2 Nachrichten

7:22 Uhr Özdemir zufrieden mit Förderprogramm für Schweinemastbetriebe Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ist zufrieden mit dem neuen Förderprogramm für Schweinemastbetriebe. Er hat der "Augsburger Allgemeinen" gesagt, dass es gut angenommen wird. Vor allem Betriebe aus Baden-Württemberg und Bayern hätten in den ersten Tagen Anträge in Millionenhöhe gestellt. Mit dem Förderprogramm sollen Höfe umgebaut werden, damit sie tierfreundlicher werden. Sendung am Do. , 14.3.2024 6:30 Uhr, DASDING News

6:47 Uhr Studie: Fast die Hälfte aller Deutschen will den Job wechseln Fast die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland will in den nächsten zwölf Monaten den Job wechseln. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung der Beratungsfirma Gallup hervor. Die Wechselbereitschaft ist damit so hoch wie noch nie in der Langzeitstudie. Umgekehrt sagen nur noch 53 Prozent der Befragten, dass sie in einem Jahr noch bei derselben Firma beschäftigt sein möchten. Vor fünf Jahren lag dieser Anteil noch bei fast 80 Prozent. Ein großer Teil der Arbeitnehmenden sei emotional nur gering gebunden und mache Dienst nach Vorschrift, heißt es in der Studie. Fast jede oder jeder fünfte habe innerlich gekündigt. Gallup hat die fehlende emotionale Bindung zum Arbeitgeber in Geld umgerechnet: Produktivitätseinbußen für die deutsche Wirtschaft könnten danach im vergangenen Jahr bei bis zu 167 Milliarden Euro gelegen haben. Das wären rund 4 Prozent der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung.

6:37 Uhr Bildungsausschuss des Landtags diskutiert über G9 G8 oder G9 - diese Frage hat in den vergangenen Jahren viele Schülerinnen und Schüler umgetrieben - und natürlich auch die Eltern. Inzwischen ist ein Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen neunjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg auf dem Weg - und heute Thema im Bildungsausschuss des Landtags. Das Kultusministerium erarbeitet derzeit ein Konzept für ein neues Modell - und bekommt für sein Tempo scharfe Kritik vom Philologenverband. Dieser wirft dem Kultusministerium ein Verschleppen der Planungen vor. Öffentliche Anhörung Bildungsausschuss des Landtags debattiert über G9 in BW Im Landtag geht es am Donnerstag um das neunjährige Gymnasium. Das Kultusministerium erarbeitet derzeit ein Konzept für ein neues G9-Modell. Kritik kommt vom Philologenverband. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

Es wird wieder wärmer in Baden-Württemberg. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 2 und 7 Grad. Der Vormittag startet zum Teil sonnig, zum Teil noch mit Nebelresten aus der Nacht - im Nordosten ist es auch noch etwas bewölkter. Der Nachmittag wird dann überall freundlicher und bringt mehr Sonnenschein sowie höhere Temperaturen. Diese steigen auf 14 bis 19 Grad. Am Freitag geht es warm weiter mit Temperaturen bis zu 18 Grad. Das Wochenende wird wieder etwas durchwachsener.

6:04 Uhr Das wird heute wichtig Wieder ein Streik - heute sind die Luftsicherheitskräfte an mehreren deutschen Flughäfen den ganzen Tag im Ausstand. Betroffen sind in Baden-Württemberg die Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. In Stuttgart wird es heute keine Abflüge geben, teilte der Betreiber mit. Da auch an den Airports in Berlin, Hamburg und Köln gestreikt wird, müsse auch bei der Ankunft in Stuttgart mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. Wie geht’s in Baden-Württemberg mit der Einführung des neuen neunjährigen Gymnasiums weiter? Zu dem Gesetzentwurf, den die Initiatorinnen für einen Volksantrag zu G9 ("G9 jetzt! BW") vorgelegt haben, findet heute eine Anhörung von Sachverständigen im zuständigen Ausschuss des Landtags statt. Dem SC Freiburg könnte heute Abend Historisches gelingen: sein erstmaliger Einzug ins Viertelfinale eines europäischen Fußballwettbewerbs. Dazu reicht den Breisgauern im Europa-League-Rückspiel bei West Ham United ein Unentschieden. Das Hinspiel gegen den Londoner Verein hatte der SC mit 1:0 gewonnen. Auf dem damaligen Torschützen, den Stürmer Michael Gregoritsch, ruhen auch heute die Hoffnungen.