Auch wenn die Insel Mainau das ganze Jahr über geöffnet ist – am Donnerstag wird offiziell das neue Blumenjahr eröffnet - unter dem Motto "Flower Power - die Kraft der Blumen".

Inselgärtner haben über eine Million Blumen gepflanzt

Die Orchideen haben die Gärtner der Insel im Palmenhaus zusammengestellt. Die Orchideenschau bildet traditionell den Auftakt in das Blumenjahr. Draußen im Park blühen schon die ersten Krokusse, Schneeglöckchen, Tulpen und Narzissen. Über eine Million Blumen haben die Gärtner in der Frühlingsallee und in Beeten gepflanzt. Über den Sommer können sich die Besucher über hunderte Azaleen und Rosen freuen - im Spätsommer folgt die Dahlienschau. Weitere Details über das Blumenjahr auf der Insel Mainau gibt Bettina Gräfin Bernadotte am Donnerstagvormittag bekannt.