Die Insel Mainau ist am Freitag offiziell in die neue Saison gestartet. Das Motto ist "Schlossjuwel & Gartenrausch - Grüne Fürsten am Bodensee". Zum Saisonauftakt gibt es eine Orchideenschau.

