Etwa 2.400 Freiburg-Fans sind dabei, wenn der Sportclub in der Europa League bei West Ham United um den größten internationalen Erfolg in der Vereinshistorie kämpft. Dafür nehmen sie vieles in Kauf.

Wenn die 2.400 Fans des SC Freiburg am Donnerstag (18:45 Uhr, live im SWR-Audiostream) hoffnungsfroh ins Londoner Olympic Stadium pilgern, werden sie auf einiges verzichten müssen. Denn die Verhaltensvorschriften in der Arena, in der Gegner West Ham United seit 2016 seine Heimspiele bestreitet, sind rigoros: Die Freiburg-Anhänger dürfen keine Speisen mit in den Gästeblock nehmen, sie dürfen sich in diesem reinen Sitzplatz-Stadion während des Spiels nicht von ihren Plätzen erheben, und das Tragen von SC-Fanutensilien ist nur im Gästebereich erlaubt. Wer sich, wie einige Freiburg-Fans im Gruppenspiel im Dezember, Heimtickets gekauft hat, wird aus der Arena komplimentiert. Bier und generell Alkohol sind im Innenraum verpönt, Getränke dürfen nur im Stadionumlauf konsumiert werden - ohne Sicht auf das Spielfeld.

Rauchen ist in englischen Stadien verpönt

Auch Raucher haben in englischen Stadien schlechte Karten. Seit 2007 gilt in allen Arenen der Premier League ein striktes Rauchverbot (Zigaretten und e-Zigaretten). Aber immerhin kennen das die Freiburger Fans aus der eigenen Spielstätte. Im Europa-Park-Stadion ist das Qualmen seit Oktober 2023 ebenfalls verboten.

Kurzfristige Planung macht es den Fans schwer

Als der SC Freiburg zum Abschluss der Gruppenphase am 14. Dezember 2023 erstmals ein internationales Spiel auf der Insel bestritt und mit 0:2 gegen West Ham United verlor, hatten sich noch gut 3.500 Sportclub-Anhänger auf den Weg über den Kanal gemacht. Damals hatten sie ihren London-Trip langfristig planen können. Das war dieses Mal anders. Die Auslosung des Achtelfinals fand erst vor drei Wochen in Nyon statt. Kein Wunder, dass beim zweiten Aufeinandertreffen der Teams weniger Freiburg-Fans nach London reisen werden. "Die Kurzfristigkeit der Planung hat sicherlich eine Rolle gespielt," ist Andreas Wehrle, Fanbeauftrager beim SC Freiburg, überzeugt. Dadurch wäre die Reise für viele teurer geworden als im Dezember.

Fans des SC Freiburg wollen lauter sein als West Ham-Fans

Hinzu kommt, dass vielen Fans aktuell eine Reise nach London zu unsicher ist. Hier ein Streik im Luftverkehr, dort ein Streik bei der Bahn. Da verging manch treuem SC-Unterstützer die Reiselust. Vielleicht spielten aber auch die Reaktionen der Fans nach dem Spiel im Dezember eine Rolle. Etliche Fans sprachen von einer "sehr schlechten" Atmosphäre im Stadion. Die 3.500 Freiburg-Anhänger seien lauter gewesen als die 45.000 West Ham-Fans.

Auch am Donnerstag wollen die 2.400 SC-Fans die einheimischen West Ham-Anhänger übertönen und ihr Team nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel ins Viertelfinale schreien. Dies wäre der größte internationale Erfolg des SC Freiburg in der Vereinsgeschichte. Die Auslosung der Viertelfinals erfolgt am Freitag, 15. März.

Das Olympic Stadium mit seinem Fassungsvermögen von 60.000 Zuschauern ist längst nicht ausverkauft. Es gibt noch reichlich Tickets. Die Preise beginnen bei 35 britischen Pfund für Erwachsene und bei 15 £ für Kinder und Jugendliche. Übrigens: Das nächste Heimspiel von West Ham United in der englischen Premier League gegen Aston Villa (Sonntag, 14 Uhr) ist bereits restlos ausverkauft.