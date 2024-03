Klinikum Friedrichshafen: Chefarzt vorerst freigestellt

per Mail teilen

Schwere Vorwürfe einer Ärztin haben am Klinikum Friedrichshafen zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und internen Untersuchungen geführt. Nun lässt ein von den Ermittlungen betroffener Chefarzt seinen Posten vorerst ruhen.

Der Aufsichtsrat des Klinikums Friedrichshafen hat einen Chefarzt, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt, auf eigenen Wunsch bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt. Hintergrund sind schwere Vorwürfe einer ehemaligen Oberärztin. Sie hatten unter anderem dazu geführt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf ärztliche Fehlbehandlungen und Abrechnungsbetrug ermitteln.

Amt am Klinikum Friedrichshafen ruht auf eigenen Wunsch

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, habe der Chefarzt selbst angeboten, sein Amt solange ruhen zu lassen, bis die vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebene interne Untersuchung abgeschlossen ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen, Andreas Brand (parteilos), erklärte, damit werde den im Raum stehenden Verdachtsmomenten, dem Interesse des Hauses und seiner Mitarbeitenden an einer Beruhigung der Situation und der auch für den Chefarzt geltenden Unschuldsvermutung angemessen Rechnung getragen.

Der Aufsichtsrat verwies mit Blick auf die voraussichtlich langen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei auch darauf, dass Aufsichtsrat und Geschäftsführung in dieser Situation handlungsfähig sein müssten. Ein so langer Schwebezustand sei weder dem Haus und seinen Mitarbeitenden noch den beschuldigten Ärzten zuzumuten. Selbstverständlich kooperiere man mit den Ermittlungsbehörden in vollem Umfang. Parallel werde auch die interne Untersuchung intensiv vorangetrieben.

Ermittlungen gegen insgesamt fünf Ärzte

In der vergangenen Woche hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie insgesamt gegen fünf aktive und ehemalige Ärztinnen und Ärzte des Medizin Campus Bodensee (MCB) in Friedrichshafen ermitteln. Dabei geht es um den Verdacht auf fahrlässige Tötung, Körperverletzung, unterlassene Hilfeleistung und Abrechnungsbetrug. Schon zuvor hatte der Aufsichtsrat selbst die Aufarbeitung der Vorwürfe in Auftrag gegeben. Mitte Juli sollen die Ergebnisse einer beauftragten Rechtsanwaltskanzlei vorliegen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

So berichtete der SWR in der vergangenen Woche:

Oberärztin in Friedrichshafen hatte Vorwürfe erhoben

Die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte eine Ärztin: Sie hatte kritisiert, das medizinische Personal auf der Intensivstation sei überlastet gewesen und es habe vermeidbare Todesfälle gegeben. Darauf habe aber niemand reagiert. Die Frau hatte sich vergangenen Dezember mutmaßlich das Leben genommen.