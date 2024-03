per Mail teilen

Eine Krankenkasse hat mögliche Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen am Klinikum Friedrichshafen (Bodenseekreis) gemeldet. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Erst am Mittwoch gab der für das Krankenhaus zuständige Medizin Campus Bodensee bekannt, dass ein Chefarzt auf eigenen Wunsch freigestellt wurde. Am Donnerstag bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass sich eine Krankenkasse wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen am Klinikum Friedrichshafen gemeldet habe.

Staatsanwaltschaft Ravensburg will Verdacht nachgehen

Die AOK Stuttgart habe der Staatsanwaltschaft in Ravensburg eine sogenannte Verdachtsmitteilung geschickt, erklärt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ravensburg auf SWR-Anfrage. Die Krankenkasse verweise darauf, dass es möglicherweise bei den Abrechnungen der Klinik in Friedrichshafen Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Es handelt sich noch nicht um eine Anzeige. Die Staatsanwaltschaft werde den Verdacht trotzdem prüfen.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ermittelt aktuell am Friedrichshafener Klinikum gegen fünf ehemalige und derzeit aktive Ärztinnen und Ärzte, darunter den inzwischen auf eigenen Wunsch freigestellten Chefarzt. Im Raum stehen Vorwürfe wie fahrlässige Tötung, unterlassene Hilfeleistung und Abrechnungsbetrug.