Der Aufsichtsrat des Klinikums Friedrichshafen hat eine lückenlose Aufklärung zu den schweren Vorwürfen einer Ärztin angekündigt. Ein externes Gutachten soll Klarheit bringen.

Die Vorwürfe einer Oberärztin gegen das Klinikum Friedrichshafen wiegen schwer. Ein externes Gutachten soll jetzt Klarheit darüber bringen, das haben die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat des Klinikums beschlossen. Die Ärztin beging Anfang Dezember mutmaßlich Suizid. Vor ihrem Tod hatte sie einem Chefarzt unter anderem vorgeworfen, Komplikationen bei der Behandlung von Patienten verheimlicht zu haben. Menschen seien sogar gestorben, sagte ihr Anwalt dem SWR.

Das externe Gutachten soll die schweren Vorwürfe aufklären, die im Raum stehen: Darin geht es unter anderem um überforderte Assistenzärztinnen und -ärzte sowie belastende Arbeitszeiten. Die Oberärztin, die diese Vorwürfe intern immer wieder erhoben hatte, beging mutmaßlich Suizid. Das habe alle schwer getroffen, heißt es in der Mitteilung des Klinikums.

Berichterstattung über Suizid Normalerweise berichten wir nicht über Suizide. Dies gibt der Pressekodex vor. Ausnahmen sind zu rechtfertigen, wenn es sich um Vorfälle der Zeitgeschichte oder von erhöhtem öffentlichen Interesse handelt. Wenn Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebenssituation keinen Ausweg sehen: Suchen Sie sich Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. Es gibt auch professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Rufnummer 0800/1110111 erreichbar.

Das Vertrauen in die Arbeit des Aufsichtsrates und in die Arbeit der Klinik sei derzeit erschüttert, heißt es in dem Schreiben weiter. Geschäftsführung und Aufsichtsrat stimmten deshalb darin überein, dass die interne Aufarbeitung unabhängig gesteuert werden müsse. Ziel sei es, die Aufarbeitung bis Ende März abzuschließen.

Wir nehmen den Wunsch und die Erwartung nach einer umfassenden Aufklärung und Information wahr und ernst.

Persönliche Vorverurteilung und die Verbreitung von Gerüchten missbillige man, so Geschäftsführung und Aufsichtsrat.

Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen die Vorwürfe

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt derzeit, ob gegen Gesetze verstoßen wurde. Es sei eigens eine Ermittlungsgruppe zusammengestellt worden, bestätigte ein Polizeisprecher. Die Ergebnisse stehen noch aus. Auch die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat Vorermittlungen eingeleitet. Es werde geprüft, ob es Anhaltspunkte für das Vorliegen strafbarer Handlungen gibt.

An einer Trauerfeier für die verstorbene Oberärztin nahmen am Donnerstag rund 250 Menschen teil, darunter zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medizin Campus Bodensee. Am Ende der Trauerfeier kreiste der Rettungshubschrauber Christoph 45 über dem Friedhof. Die Ärztin war selbst oft mit dem Hubschrauber bei Notfällen im Einsatz.