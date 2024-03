Woher kommt das Glyphosat in unseren Gewässern? Eine Tübinger Forscherin hat sich auf Spurensuche begeben. Sie hat eine andere Quelle als Ursache gefunden.

Alles deutet darauf hin, dass die Glyphosat-Spur zu unseren Waschmaschinen führt. Genauer gesagt: zu dem Waschmittel, das wir benutzen. Davon geht zumindest die Forscherin Carolin Huhn von der Universität Tübingen aus. Nach einem aufwändigen und langwierigen Forschungsprozess ist sie sich sicher, dass die Landwirtschaft nicht die Hauptquelle für die Glyphosat-Belastung der Gewässer ist.

Entsteht Glyphosat aus Waschmitteln?

In unseren Waschmitteln befinden sich Wasserenthärter, sogenannte Phosphonate. Meist handelt es sich dabei um DTPMP - das steht für Diethylentriaminpenta(methylenphosphonsäue). Diese Wasserenthärter kommen durch die Waschmaschinen ins Abwasser. Und zwar in großen Mengen - denn jeder wäscht seine Wäsche. Kommt DTPMP dann in der Kanalisation oder in der Kläranlage mit bestimmten Bakterien in Kontakt, entsteht als Abbauprodukt Glyphosat.

Tübinger Professorin wird zur Detektivin

Carolin Huhn vergleicht ihre Arbeit mit der eines Detektivs. Denn am Anfang stand lediglich ein Verdacht. Bereits seit mehreren Jahren untersucht die Professorin den Glyphosat-Gehalt in heimischen Gewässern. Dabei fielen ihr immer wieder Ungereimtheiten auf.

Die Glyphosat-Belastung in unseren Gewässern: Forschungsfeld von Professorin Carolin Huhn von der Universität Tübingen. SWR

Landwirte bearbeiten ihre Felder meist im Frühjahr und im Herbst mit Glyphosat. In diesen Zeiträumen hätte sich der Glyphosat-Gehalt im Wasser also deutlich erhöhen müssen. Tat er aber nicht. "Wir stellten besonders hohe Werte im Sommer fest, was mit der Arbeit der Landwirte überhaupt nicht übereinstimmt", so Huhn.

Weiteres Indiz: Glyphosat, das auf die Felder gesprüht wird, gelangt über Regen in die Böden und ins Wasser. Folglich hätte nach starkem Niederschlag der Glyphosat-Gehalt im Wasser ansteigen müssen. Doch auch das war nicht der Fall.

Spurensuche auf der ganzen Welt

Huhn fing an, auch andere europäische Länder in ihre Forschung mit einzubeziehen. In Luxemburg ist das Unkrautvernichtungsmittel seit Herbst 2021 verboten. Doch Huhns Auswertungen zeigen keinen dazu passenden Rückgang von Glyphosat im Oberflächenwasser.

Über mehrere Jahre hinweg sammelte die Tübinger Forscherin Millionen Daten aus fast 100 Messstellen in Westeuropa und Amerika. Auf die richtige Spur brachte sie der Tipp eines Hydrologen im Team. Der sah in der gleichbleibend hohen Glyphosat-Belastung der Gewässer Ähnlichkeiten zu Auswertungen im Abwasser-Bereich.

Carolin Huhn ist Professorin an der Universität Tübingen. Seit Jahren forscht sie bereits zum Thema Glyphosat. Pressestelle Friedhelm Albrecht

Forschung zwischen Labor und Kita

Wie und in welcher Form sich Wasserenthärter schließlich zu Glyphosat wandeln - eine zeitfressende Forschungsaufgabe. "Es wäre wesentlich schneller gegangen, wenn die Kitas in Tübingen bessere Öffnungszeiten hätten", sagt Carolin Huhn nicht ganz ohne Ärger in der Stimme. Besonders während der Corona-Zeit sei die Betreuung von zwei kleinen Kindern und ihre Forschung kaum unter einen Hut zu kriegen gewesen.

Professorin wünscht sich Unternehmen in der Verantwortung

Ihre Forschungsergebnisse hat Carolin Huhn jetzt auf einem sogenannten Preprint-Server veröffentlicht. Derzeit läuft eine Begutachtung durch externe Experten. Die Professorin vermutet, dass sich der Einsatz von Phosphonaten in den kommenden Jahren ändern wird. Und muss. Da seien jetzt die Unternehmen in der Verantwortung, sagt Huhn.

Waschmittel: beim Kauf über Inhaltsstoffe informieren

Sie sagt, dass schon Auswertungen aus den 1990er-Jahren bereits die Belastung durch die Phosphonate und das Glyphosat im Gewässer zeigten. "Das ist Jahrzehnte her. Da kann man jetzt sein Waschmittel auch einfach noch aufbrauchen. Und sich dann aber beim nächsten Kauf informieren, welches Mittel man benutzen möchte." Zur Panik rät sie also nicht.