Über 45.000 Gewalttaten gegen Einsatzkräfte wurden im vergangenen Jahr in Deutschland registriert. Auch bei den Heilbronner SLK-Kliniken sind solche Vorfälle keine Seltenheit.

Die Gewalt gegen Rettungskräfte und Ärzte nimmt zu und auch im Krankenhaus wird der Ton rauer. In den Krankenhäusern des SLK-Verbunds sei das vor allem in den Notaufnahmen zu spüren. Mehrmals in der Woche müsse das Klinikpersonal die Polizei zur Verstärkung rufen, teilte der Klinikverbund mit. Betroffen sei vor allem die Notaufnahme des Heilbronner Klinikums am Gesundbrunnen.

Vor allem Beleidigungen und Drohungen

Die Hemmschwelle sei gesunken, es gehe aber vor allem um verbale Gewalt, also Beleidigungen und Drohungen, mit denen das Personal fast täglich konfrontiert werde. Meist seien es Patienten oder Angehörige, die sich nicht adäquat behandelt fühlten oder aus ihrer Sicht zu lange warten müssten, sagte ein Sprecher der SLK-Kliniken. Körperliche Gewalt sei aber weiterhin äußerst selten. Um die Mitarbeiter zu schützen, arbeiten die SLK-Kliniken aber gleichzeitig mit einem externen Sicherheitsunternehmen zusammen.

64 Prozent der Rettungskräfte erleben Übergriffe

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland über 45.000 Gewalttaten gegen Einsatzkräfte registriert. Das sind laut einem Bericht des Focus fast die Hälfte aller Einsätze. Von den rund 1,7 Millionen Rettungskräften, die im Einsatz sind, erlebten 64 Prozent Aggression und Gewalt. Viele Rettungskräfte fordern deswegen mehr Respekt und gleichzeitig von der Politik bestehende Gesetze konsequent anzuwenden.