Im Landtag geht es am Donnerstag um das neunjährige Gymnasium. Das Kultusministerium erarbeitet derzeit ein Konzept für ein neues G9-Modell. Kritik kommt vom Philologenverband.

Der Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen neunjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg ist am Donnerstag Thema im Landtag. Der Bildungsausschuss debattiert über G9 und hört öffentlich Sachverständige an. Für einen Volksantrag zur flächendeckenden Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium hatte eine Elterninitiative mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt.

Die Wiedereinführung von G9 wurde auch von einem Bürgerforum empfohlen, das die grün-schwarze Landesregierung eingerichtet hatte. Das Kultusministerium erarbeitet nun ein Konzept für ein neues Modell des neunjährigen Gymnasiums.

Philologen kritisieren BW-Kultusministerium

Scharfe Kritik kommt vom Philologenverband, der dem Kultusministerium ein Verschleppen der Planungen vorwirft. Eine sofortige Umstellung auf G9 mit gestreckten G8-Bildungsplänen im Sinne eines Corona-Aufholjahres wäre bereits im nächsten Schuljahr möglich. Dies bestätigen nach Angaben des Verbandes zahlreiche Schulleitungen an Gymnasien.