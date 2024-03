Blutspenden sammeln, aber umweltfreundlich. Das hat sich das DRK Baienfurt-Baindt vorgenommen und am Donnerstag die erste nachhaltige Blutspendeaktion im Land veranstaltet.

Blutspenden und dabei noch etwas für die Umwelt tun. Das ist das neue Konzept der nachhaltigen Blutspende, die das DRK Baienfurt-Baindt am Donnerstag in Baindt (Kreis Ravensburg) angeboten hat. Die Blutspendeaktion ist die erste dieser Art in Baden-Württemberg.

Zur nachhaltigen Blutspende kamen mehr Erstspender als sonst:

Kein unnötiger Müll bei Blutspende

Bei der Blutspende soll Müll möglichst vermieden werden. Das heißt das Wasser, das dort ausgeschenkt wurde, kam aus der Glas- statt aus der Plastikflasche. Die Verpflegung wurde vor Ort in Supermärkten, Bäckereien oder bei Landwirten eingekauft. Außerdem wurde für jeden Erstspender in Baindt ein Baum gepflanzt. Damit wolle man den regionalen Baumbestand aufforsten, heißt es vom DRK Baienfurt-Baindt.

Die Aktion fand schon im Vorfeld Anklang. Man verzeichne doppelt so viele Erstspender, wie sonst üblich, so das DRK. Die Aktion fand am Donnerstagnachmittag in der Schenk Konrad-Halle in Baindt. Die Blutspendeaktion ist ein Pilotprojekt für Baden-Württemberg und Hessen.