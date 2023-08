Regelmäßig warnt das DRK im Sommer vor Blutknappheit und ruft zum Spenden auf. In diesem Jahr ist die Bereitschaft ungewöhnlich hoch, auch in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Die Zahl der Blutspenden ist dieser Tage am Bodensee und in Oberschwaben ungewöhnlich hoch. So waren am Mittwoch beispielsweise in Ravensburg-Weißenau alle Spendentermine ausgebucht. In der Sommerzeit warnt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) normalerweise regelmäßig vor Blutkonservenmangel.

Es gebe derzeit keine Notlage bei der Zahl der Blutkonserven, sagte ein Sprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen. In mehr als 30 Jahren Berufsleben habe er das noch nicht erlebt. In manchen Jahren seien die Blutkonserven so knapp gewesen, dass Kliniken Operationen hätten verschieben müssen. Der Sprecher vermutet, dass die derzeitige Blutspendebereitschaft wegen des schlechten Wetters so hoch sei. Das sei in ganz Deutschland der Fall.

Blutspendetermine in den kommenden Tagen in der Region fast ausgebucht

Der gut gebuchte Spendetermin am Mittwoch in Ravensburg-Weißenau ist keine Ausnahme. Auf dem Blutspende-Portal des Deutschen Roten Kreuzes im Internet ist zu sehen, dass auch am Donnerstag in Bad Waldsee in der Gemeindehalle Haisterkirch (14:30 bis 19:30 Uhr) und in Laupheim beim DRK (14 bis 19 Uhr) sowie am Freitag in Bad Buchau (Kreis Biberach) beim DRK-Ortsverband (14 bis 19:30 Uhr) nur noch wenige Termine verfügbar sind. In Singen in der Münchriedhalle sind für kommenden Montag (14 bis 19 Uhr) fast alle Blutspendetermine bereits vergeben.