9:02 Uhr Otfried-Preußler-Schule in Schorndorf will Namen behalten Mehrere Schulen in Baden-Württemberg tragen den Namen des berühmten Kinderbuchautors Otfried Preußler, der unter anderem für seine Bücher "Das kleine Gespenst" und "Der Räuber Hotzenplotz" bekannt ist. Allerdings war Preußler im Dritten Reich in der Hitler-Jugend (HJ) aktiv und hat als Jugendlicher während des Zweiten Weltkriegs einen Roman geschrieben, der die HJ glorifiziert. Da sich Preußler davon später nicht ausdrücklich distanziert habe, will eine Otfried-Preußler-Schule in Bayern den Namen nun ablegen. In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) will man diesen Weg nicht gehen. Die 2014 nach dem Autor benannte Grundschule im Stadtteil Miedelsbach hat das Thema zwar auch intern diskutiert - sich von Preußler zu distanzieren, stehe für die Schule aber nicht zur Debatte, sagte Schulleiterin Birgit Palmer dem SWR.

8:33 Uhr Mannheimer Katzen droht Kastration In Mannheim müssen die Halter von freilaufenden Katzen ihre Tiere ab dem 1. Oktober kastrieren lassen und dies auch nachweisen können, etwa anhand der Rechnung für den Eingriff. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. Nach Angaben der Stadt hatte die bisherige Registrierungspflicht nicht den gewünschten Erfolg - die Zahl verwilderter Katzen sei nicht gesunken. Allein in Mannheim leben schätzungsweise 500 streunende Katzen. Viele seien blind, abgemagert und krank, so Tierschützer. In anderen Städten gibt es schon eine Kastrationspflicht.

8:24 Uhr Streit um Geflüchtetenunterkunft in Bodelshausen Im Kreis Tübingen herrscht Streit um eine geplante Unterkunft für Geflüchtete. Das Landratsamt will in der Gemeinde Bodelshausen ein früheres Firmengebäude in eine Flüchtlingsunterbringung für rund 250 Menschen umfunktionieren - dagegen wehrt sich die Gemeinde. Sie versucht, das Vorhaben zu verhindern. Dazu hat der Gemeinderat einen "Bebauungsplan mit Veränderungssperre" für das betreffende Gebiet beschlossen. Jetzt ist die zuständige Baurechtsbehörde der Stadt Mössingen am Zug. Von dieser hat das Landratsamt eine Ausnahme von der Veränderungssperre gefordert. Wie die Sache ausgeht, ist offen.

8:07 Uhr Hanfverband überflutet BW-Grüne mit E-Mails Am Gesetz zur teilweisen Legalisierung von Cannabis scheiden sich die Geister. Um eine Verschiebung zu verhindern, macht der Hanfverband in Baden-Württemberg nun Druck bei Abgeordneten der Grünen: Nach Parteiangaben werden die Postfächer der Parlamentarier mit Mails geflutet. Und zwar so stark, dass inzwischen die IT-Abteilung des Landtags einschreiten musste. Es seien technische Maßnahmen ergriffen worden, um der Spam-Mails Herr zu werden, sagte eine Sprecherin des Landtags in Stuttgart. Die Landtags-IT und die Abgeordneten seien aber arbeitsfähig, hieß es. Details oder Angaben zur Anzahl machte weder die Sprecherin noch die Grünen-Fraktion. In anderen Bundesländern hat der Hanfverband Politiker von SPD und der FDP angemailt. Ob es dort ähnlich viele Mails waren, ist nicht bekannt. Hintergrund ist Kritik des Hanfverbands, dass Politiker in verschiedenen Bundesländern - darunter der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) - die Umsetzung verzögern wollten. Das Cannabis-Gesetz soll geplant zum 1. April in Kraft treten.

7:53 Uhr Rhein-Schleuse Iffezheim: Ausbau des zerstörten Tores beginnt Bei einem Schiffsunfall auf dem Rhein hat vor vier Monaten ein Frachter eines der Tore an der Schleuse Iffezheim (Kreis Rastatt) gerammt. Jetzt wird das rund 80 Tonnen schwere Tor ausgebaut. Das ist ziemlich kompliziert. Erst muss das verbogene Tor mit einem Schneidbrenner in Stücke geschnitten werden, ehe es nach oben hin abtransportiert werden kann.

7:37 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Auf den Straßen im Land ist wieder einiges los. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart wird zwischen Leonberg-Ost und der Raststätte Sindelfinger Wald gerade auf der linken Spur ein Unfall aufgenommen, dadurch staut es sich dort auf vier Kilometern Länge. Ihr müsst mit Verzögerung bis zu einer Viertelstunde rechnen. Eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur gibt es auch auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Hohenstadt und Mühlhausen, hier zwei Kilometer Stau und eine Verzögerung bis zu 10 Minuten. Alle weiteren Meldungen findet ihr hier und jederzeit in der SWR Aktuell-App: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:18 Uhr Betrug am Telefon: Weniger "Enkeltrick", mehr "Schockanrufe" Nach starken Zuwächsen in den Vorjahren hat die Polizei in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr einen Rückgang bei Enkeltrick-Betrugsfällen verzeichnet. Dagegen gab es erneut mehr sogenannte Schockanrufe. Dies geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die dem SWR vorliegen. Die Programme von SWR1 BW und SWR4 BW befassen sich heute in einem Thementag mit dem "Enkeltrick" und "Schockanrufen". 10.500 betrügerische Anrufe hat die Polizei 2023 in Baden-Württemberg registriert - das sind 40 Prozent weniger als im Jahr davor. Während sich die Fallzahlen bei Enkeltrick und Anrufen von "falschen Polizeibeamten" halbiert haben, gab es bei den "Schockanrufen" erneut eine Steigerung: von 3.700 auf 4.300 Fälle. Meist rufen vermeintliche Familienangehörige an und brechen am Telefon in Tränen aus, weil sie angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben und vorgeben, in Haft bleiben zu müssen, wenn keine Kaution gezahlt wird. Die Schadenssumme ist trotz insgesamt sinkender Fallzahlen um eine Million Euro auf 21,5 Millionen Euro gestiegen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) bezeichnet die Betrugsmasche gegenüber dem SWR als perfide, weil mit der Angst und dem Vertrauen der Menschen gespielt werde. Grundsätzlich sollte niemals Geld an unbekannte Personen übergeben werden.

6:52 Uhr DFB-Pokal: Saarbrücken gewinnt sensationell gegen Mönchengladbach Der 1. FC Saarbrücken hat schon wieder für eine Sensation im DFB-Pokal gesorgt: Im Viertelfinale hat der Drittligist gestern Abend überraschend Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:1) geschlagen und steht damit im Halbfinale. Dort trifft Saarbrücken am 2. April zuhause auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Das zweite Halbfinale bestreiten Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf. Erstmals in der Pokalgeschichte steht mit Leverkusen nur ein Verein der ersten Bundesliga im Halbfinale des DFB-Pokals.

6:32 Uhr So wird heute das Wetter in BW Die frühlingshaften Temperaturen bleiben Baden-Württemberg auch in den nächsten Tagen erhalten, das Wetter wird heute aber durchwachsen. Am Vormittag regnet es im Süden des Landes, am Nachmittag kommt es dann zu kurzen Regenschauern im Norden. Insgesamt wird es ein bewölkter Tag, zwischendurch kann es aber ein paar trockene Phasen geben bei Temperaturen zwischen 7 und 13 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier:

6:23 Uhr Zwei Verletzte bei Brand in Stuttgarter Wellnessbad Bei einem Brand in einem Wellnessbad im SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei heute Nacht mitteilte, war das Feuer bereits gestern Nachmittag aus noch ungeklärten Gründen in einem Technikraum des Wellnessbades ausgebrochen. Wegen der eingeatmeten Rauchgase kamen die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand am Nachmittag schnell unter Kontrolle bringen. Während der Einsatzarbeiten wurde das Gebäude kurzzeitig evakuiert.

6:14 Uhr Das wird heute wichtig Durchgängige Radwege, geringere Geschwindigkeiten, bessere Sichtverhältnisse: Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat analysiert, wie der Radverkehr im Land sicherer werden kann. Durch gezielte Maßnahmen ließen sich viele tödliche Unfälle vermeiden. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) stellt heute die Ergebnisse der Untersuchung vor und berichtet, welche Rolle dabei das Förderprogramm kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur der Landesregierung gespielt hat. Das Kabinenpersonal der Lufthansa streikt für höhere Gehälter: Gestern war davon der Flughafen Frankfurt betroffen, und für heute hat die Gewerkschaft UFO, die die Kabinenbeschäftigten vertritt, die Lufthansa-Flugbegleiterinnen und -Flugbegleiter am Standort München zum Streik aufgerufen. Der Ausstand soll bis 23 Uhr gehen. Nach Einschätzung der Lufthansa werden am Flughafen München deshalb 400 Flüge nicht abheben können. Die mündliche Verhandlung im Berufungsverfahren der AfD gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz wird heute fortgesetzt. Vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster geht es im Kern um die Frage, ob die AfD als Gesamtpartei von den Verfassungsschützern als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt werden darf. Das Verwaltungsgericht Köln hatte im März 2022 eine dagegen gerichtete Klage der AfD in erster Instanz abgewiesen.

6:08 Uhr GDL beendet Streik bei der Deutschen Bahn Nach 24 Stunden ist der Streik der Lokführergewerkschaft GDL heute Morgen um 2 Uhr zu Ende gegangen. Nun will die Bahn den Betrieb schnell wieder normal laufen lassen, wie ein Sprecher in der Nacht mitteilte. Allerdings müssen sich Fahrgäste heute auf volle Züge einstellen, weil vermutlich viele ihre Reise heute nachholen werden. Es war der sechste Ausstand im aktuellen Tarifkonflikt. Auch künftige Streiks will die GDL mit deutlich weniger Vorlauf ankündigen als zuletzt. Die Gewerkschaft erntet dafür zunehmend Kritik.