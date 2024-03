Von der "Identitären Bewegung" bis zur "Neuen Rechten" - die AfD im Bundestag beschäftigt nach BR-Recherchen mehr als 100 Rechtsextreme. Sie arbeiten auch bei Abgeordneten aus BW.

Schlagzeilen über ein sogenanntes Geheimtreffen mit rechtsextremen Absichten, bröckelnde Umfragewerte, Gerichtsauseinandersetzungen in Sachen Verfassungsschutz - es sind schwierige Zeiten für die AfD. In Münster verhandelt das Oberverwaltungsgericht derzeit über eine Klage der AfD gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall.

Am Mittwoch soll das Urteil fallen, ob der Verfassungsschutz die Partei beobachten darf oder nicht. Auch über die Einstufung der "Jungen Alternative" als extremistischen Verdachtsfall und den inzwischen aufgelösten völkischen "Flügel" als "gesichert rechtsextremistisch" soll entschieden werden.

Gleichzeitig werfen neue Recherchen des Bayerischen Rundfunks (BR) erneut die Frage auf, ob die AfD noch auf demokratischem Boden steht. Mehr als 100 Mitarbeiter mit Verbindungen zu Organisationen, die von deutschen Verfassungsschutzbehörden als rechtsextrem eingestuft werden, sollen AfD-Bundestagsabgeordnete demnach beschäftigen - auch aus Baden-Württemberg.

Unter den Mitarbeitenden befinden sich den BR-Recherchen zufolge Aktivisten aus dem Umfeld der "Identitären Bewegung", ideologische Vordenker aus der "Neuen Rechten" und mehrere Neonazis. Diese und andere Organisationen, in denen die Beschäftigten aktiv sind, werden von deutschen Verfassungsschutzämtern als rechtsextrem eingestuft.

Auch Weidel und Frohnmaier aus BW beschäftigen Rechtsextreme

Auch Alice Weidel, die als Spitzenkandidatin der AfD Baden-Württemberg in den Bundestag einzog, und der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier sollen rechtsextremistische Mitarbeiter beschäftigen, so die Recherchen des BR. Bei Weidel handele es sich um zwei Personen mit eindeutigen Bezügen zum Rechtsextremismus. Frohnmaier soll nach den BR-Recherchen etwa eine Mitarbeiterin beschäftigen, die im Zusammenhang mit der "Identitären Bewegung" aufgetaucht sein soll.

Frohnmaier sagte gegenüber dem SWR: "Meine Mitarbeiter im Büro sind alles Leute, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen, die auch sicherheitsüberprüft worden sind." Er begrüße es, wenn junge Menschen im politischen Vorfeld aktiv sind, solange alles im Rahmen des Gesetzes stattfinde.

Weidel sieht ihren Aussagen zufolge bei der Recherche eine Kampagne am Werk und bezichtigte die anwesenden Journalistinnen und Journalisten bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin des "Gesinnungsaktivismus". Ihre Mitarbeiter seien in ihren Augen nicht rechtsextrem - weiter ging sie nicht auf die Recherche-Ergebnisse ein.

Bundestagsabgeordneter aus BW "verblüfft" von "enormer" Zahl

Thorsten Frei, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal, ist verblüfft von der "enormen" Zahl der erwiesen rechtsextremistischen Mitarbeitenden bei der AfD. "Ich habe die Erwartung, dass die Bundestagspräsidentin eine entsprechende Bestandsaufnahme macht und daraus dann auch die notwendigen Konsequenzen zieht", sagte Frei am Dienstag in Berlin. Aus seiner Sicht sei es klar, dass "erwiesene Rechtsextremisten nicht im Deutschen Bundestag arbeiten dürfen".

Katja Mast, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, sagte dem SWR: "Wenn auch AfD-Abgeordnete aus Baden-Württemberg Rechtsextreme beschäftigen, spricht das ja für die AfD in Baden-Württemberg beziehungsweise spricht das eben nicht für die AfD in Baden-Württemberg." Man müsse sich der AfD dennoch auch inhaltlich stellen.

Genaue Mitarbeiterzahl der AfD-Fraktion unklar

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau die AfD-Fraktion im Bundestag beschäftigt, ist unklar. Bundestagsverwaltung und AfD-Fraktion machen hierzu keine Angaben. Insgesamt stehen der Fraktion und ihren 78 Abgeordneten mehr als 30 Millionen Euro jährlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung.

Die BR-Recherche hat durch interne Namenslisten und aktuelle Mitarbeiterverzeichnisse jedoch mehr als 500 Personen identifiziert, die nach den vorliegenden Informationen für die AfD-Bundestagsfraktion oder ihre Abgeordneten arbeiten.

Neonazis und "Reichsbürger" unter den AfD-Beschäftigten

Unter den Mitarbeitern von Fraktion und Abgeordneten sind den Recherchen zufolge Personen, die namentlich in Verfassungsschutzberichten erwähnt werden oder die Führungspositionen in beobachteten Organisationen besetzen. Nach den BR-Recherchen sollen manche Mitarbeiter Teilnehmer an Neonazi-Aufmärschen in Chemnitz, Dortmund, Dresden, Magdeburg und Zwickau gewesen sein.

Auch dabei sind laut BR-Informationen Personen, die etwa im Zusammenhang mit "Reichsbürger"-Gruppierungen oder der rechtsextremen Preppergruppe "Endkampf" in Erscheinung stehen. Mitarbeiter hätten lokale Pegida-Ableger gegründet und "Querdenker"-Demonstrationen organisiert.

Was sind "Reichsbürger"? Sogenannte "Reichsbürger" oder auch "Selbstverwalter" sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort oder sie bezeichnen die Bundesrepublik als "GmbH". Sie weigern sich oft, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten oder Abgaben und Bußgelder zu zahlen. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen oder Autokennzeichen unterwegs. Bundesweit schätzt der Verfassungsschutz die Zahl der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" für das Jahr 2021 auf rund 21.000. Im Land gehören dem Milieu der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" laut Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 2021 etwa 3.800 Personen an. Zehn Prozent von ihnen gelten als gewaltbereit. Analog zu Rechtsextremisten habe das Milieu eine hohe Affinität für Schusswaffen, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Seit Beginn der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen steigt die Zahl der "Reichsbürger" im Land laut Verfassungsschutz merklich. 2019 rechnete der Verfassungsschutz noch mit 3.200, 2020 mit 3.300 "Reichsbürgern". Wegen der Waffenaffinität und des Gewaltpotenzials in der Szene schätzt das Landesamt die Bedrohung, die von den sogenannten "Reichsbürgern" ausgeht, als hoch ein. Die Waffenbehörden wurden laut baden-württembergischen Innenministerium angewiesen, "Reichsbürgern" und "Selbstverwaltern" keine waffenrechtlichen Erlaubnisse zu erteilen und bereits erteilte, soweit es geht, zurückzunehmen. Zum 1.2.2022 besaßen den Angaben zufolge 14 "Reichsbürger" und 9 Extremisten eine erlaubnispflichtige Waffe. Seit 2017 wurde die Erlaubnis bei 148 "Reichsbürgern" und Extremisten in Baden-Württemberg zurückgenommen.

Auch AfD-Fraktionsvorsitzende beschäftigen Rechtsextreme

Neben Weidel und Frohnmaier beschäftigen den BR-Recherchen zufolge mehr als die Hälfte der AfD-Abgeordneten Personen, die in Organisationen aktiv sind, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden - darunter auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla.

Die AfD-Fraktion schrieb als Reaktion auf die BR-Recherchen, aus "Gründen des Datenschutzes und der Wahrung der Persönlichkeitsrechte" werde man sich nicht äußern. Zudem sei die Einstufung eines Verfassungsschutzamtes "grundsätzlich eine reine Maßnahme dieser jeweiligen Behörde", an die sich keine "schon gar nicht 'automatische' Rechtswirkungen" anknüpften.

Die "Identitäre Bewegung" Die "Identitäre Bewegung", wie sie sich selbst nennt, ist laut Bundeszentrale für politische Bildung eine Ende 2012 entstandene Gruppierung neu-rechter und rechtsextremer Aktivistinnen und Aktivisten. Sie fordern, dass "Werte wie Tradition, Heimat, Familie, Kultur, Volk, Staat, Ordnung oder Schönheit wieder zu positiven, erstrebenswerten Begriffen", werden, heißt es im Manifest der "Identitären Bewegung Deutschlands" (IBD). "Tatsächlich vertreten die Identitären klassische islamfeindliche, rassistische und demokratiefeindliche Positionen", so die Bundeszentrale für politische Bildung. Sie vertrete eine Theorie, die Ethnien "nicht nach biologischen Kriterien, sondern nach Zugehörigkeit zu einem Kulturkreis definiert". Diese Kulturen dürften sich nicht vermischen. Diese Haltung widerspricht dem Grundgesetz und gilt deshalb als verfassungsfeindlich. Mitgliedsgruppen der "Identitären Bewegung" sind in mehreren Bundesländern als Beobachtungsobjekt eingestuft, auch in Baden-Württemberg.

Aktive und ehemalige Mitglieder der "Jungen Alternative" beschäftigt

Rund 25 Mitglieder der "Jungen Alternative" arbeiten den BR-Recherchen zufolge für die AfD-Fraktion oder deren Abgeordnete im Bundestag. Dazu kommen einige ehemalige JA-Mitglieder, die die Altersgrenze von 35 Jahren überschritten haben. Der Verfassungsschutz stuft die JA als "gesichert rechtsextreme Bestrebung" ein, die Organisation wehrt sich aktuell dagegen vor Gericht.

Der Verfassungsschutz stuft auch die AfD-Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den jeweiligen Ländern als rechtsextrem ein. Einige Mitglieder aus diesen Landesverbänden arbeiten für AfD-Abgeordnete und die Fraktion.

Verfassungsschutz beobachtet AfD in BW

Der Verfassungsschutz beobachtet die baden-württembergische AfD seit Juli 2022 als sogenannten rechtsextremistischen Verdachtsfall. Die Sicherheitsbehörden sehen also "hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte" für verfassungsfeindliche Bestrebungen in der AfD Baden-Württemberg.

"Auch wenn sich die extremistischen Kräfte innerhalb der baden-württembergischen AfD bisher nicht mehrheitlich durchsetzen konnten, erfahren sie weiterhin nennenswerte Unterstützung im Landesverband und sind zum Teil prägend für das Bild, das dieser nach außen abgibt", betonte der Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz erst im Januar. "Eine inhaltliche Mäßigung und gar Distanzierung von extremistischen Aussagen einzelner, reichweitenstarker Personen innerhalb des AfD-Landesverbands ist bislang nicht erkennbar."