Bundeswehr-Fallschirmjäger springen über dem Kreis Sigmaringen ab

Mehr als hundert Fallschirmjäger der Bundeswehr springen am Mittwoch über Mengen ab. Die Soldaten müssen regelmäßig üben, um ihre Lizenz zu erneuern.

Rund 120 Soldatinnen und Soldaten üben am Mittwoch den Sprung mit einem Fallschirm aus bis zu 4.000 Metern Höhe. Der Stadt Mengen (Kreis Sigmaringen) zufolge gehören sie unter anderem zum Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) und landen auf dem Gelände des Flugplatzes in Mengen.

Springer müssen regelmäßig Lizenzen erneuern

Der Grund für die von der Bundeswehr als "Sprungdienst" bezeichnete Aktion: Die Fallschirmjäger müssen in Übung bleiben und regelmäßig ihre Lizenz erneuern. Fallschirmjäger sind sogenannte Kräfte der ersten Stunde. Sie werden hinter feindlichen Linien abgesetzt, um dort Geländeabschnitte zu nehmen oder zeitlich begrenzt zu halten, heißt es auf der Homepage der Bundeswehr.

Airbus A400M bringt die Fallschirmjäger in die Luft

Die Bundeswehrübung beginnt am Flughafen Friedrichshafen. Dort startet und landet mehrmals ein Airbus A400M mit den Fallschirmjägern an Bord. Es ist nach Angaben eines Sprechers das modernste und größte Transportflugzeug der Bundeswehr. Es bietet Platz für gut 100 Personen. Der Airport hatte darauf hingewiesen, dass es durch die viermotorige Maschine im Umfeld des Regionalflughafens lauter werden könne als üblich.