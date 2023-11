Ein Schiff ist auf dem Rhein bei Iffezheim am Samstagnachmittag gegen die Staustufe einer Schleuse gefahren. Der Schaden geht in die Millionen, die Reparatur wird Monate dauern.

Eins von zwei Schleusentoren in Iffezheim sei beschädigt, so die zuständige Wasserschutzpolizei. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Laut Polizei könnte aber Unachtsamkeit der Grund gewesen sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das betroffene Schiff wurde nur leicht beschädigt und liegt noch immer vor Ort in Iffezheim.

Schiffe können trotz Unfall bei Iffezheim weiterfahren

Am Sonntag waren laut Wasserschutzpolizei Taucher im Einsatz, um den Schaden an der Staustufe zu begutachten. Mittlerweile ist klar: Der Schaden geht in die Millionen. Schleusentore wie das bei Iffezheim seien Spezialanfertigungen. Das zu ersetzen sei nicht nur teuer, sondern werde vermutlich Monate dauern, so die Wasserschutzpolizei.

Der Schiffsverkehr kann allerdings normal weiterlaufen. Da nur noch eine Schleuse funktioniert, könne es aber hin und wieder zu leichten Verzögerungen kommen.