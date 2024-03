per Mail teilen

Aus Sorge vor einer holprigen Inbetriebnahme schlägt der grüne Verkehrsminister Hermann nun einen späteren Start von Stuttgart 21 vor. Ministerpräsident Kretschmann rechnet fest mit Problemen.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat gegenüber der Deutschen Presse-Agentur eine Verschiebung der Inbetriebnahme des Bahnprojekts Stuttgart 21 angeregt. Das ließe mehr Zeit für Testläufe des technisch komplexen neuen Bahnknotens in der Landeshauptstadt, so der Minister. Durch Bauverzögerungen und Problemen beim Einbau des neues digitales Zugsicherungssystems ETCS fehle es laut Hermann mittlerweile an der nötigen Zeit, den Bahnknoten ausreichend zu testen.

Welche Szenarien für die Eröffnung von S21 gibt es? Drei Möglichkeiten hatten sich nach SWR-Recherchen zuletzt ergeben:

Hermann warnt vor einem "Holperstart" von Stuttgart 21

"Es wäre eine Möglichkeit, dass man Ende 2025 mit dem Erproben und Üben anfängt - und wenn es dann sitzt, macht man erst den Wechsel und nicht vorher", schlug der Verkehrsminister vor. Schon im Dezember hatte er betont: "Einen Holperstart können und werden wir uns nicht leisten." Ähnliche Aussagen kamen aus Kreisen der Stadt Stuttgart.

Hermanns Parteifreund und Chef, Ministerpräsident Winfried Kretschmann rechnet hingegen ganz offen mit einem "Holperstart". Ohne Holpern werde der Bahnhof ohnehin wohl kaum eröffnet sagte er in der Landespressekonferenz am Dienstag. "Die Frage ist nur, wer holpert wie lange und wie stark." Hinsichtlich des Starts zeigte er sich skeptisch.

Der baden-württembergische Ministerpräsident, Winfried Kretschmann (Grüne), geht von einem holprigen Start von Stuttgart 21 aus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Kretschmann unterstrich, dass sich viele Bedenken der S-21-Gegner mittlerweile bewahrheiteten hätten - und dass die früheren Gegner mittlerweile viel unternommen hätten, um Defizite des Projekts zu beheben. Explizit nannte er dabei den Bau der "Großen Wendlinger Kurve". Diese ermöglicht ein besseres Auf- und Abfahren von Zügen von und nach Tübingen auf die Schnellbahn-Trasse nach Stuttgart-Ulm.

Bahn räumt Probleme beim neuen Bahnknoten Stuttgart ein

Der neue Tiefbahnhof in Stuttgart soll nach der bisherigen Planung im Dezember 2025 in Betrieb gehen. In den vergangenen Monaten waren aber immer mehr Zweifel aufgekommen, ob dieser Termin zu halten ist. Anfang Dezember hatte die Deutsche Bahn als Bauherrin des Projekts über Probleme beim Einbau der digitalen Infrastruktur ETCS berichtet. Es seien mehrere Meilensteine nicht erreicht worden, hatte der DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber gesagt.