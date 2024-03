Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

10:00 Uhr Einen schönen Dienstag! Das war's für heute in unserem BW-Newsticker. Morgen früh sehen wir uns schon wieder. Bis dahin findet ihr alle Nachrichten für Baden-Württemberg wie gewohnt auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, in unserem Newsletter am Morgen, bei Instagram, Facebook und X, früher Twitter, und natürlich auch im Radio und TV.

9:35 Uhr Weiterer Warnstreik - bei der DAK Neben Deutscher Bahn und Lufthansa gibt es heute noch ein Unternehmen, bei dem die Beschäftigten die Arbeit niederlegen wollen: Bei der Krankenkasse DAK gibt es heute einen ganztägigen Warnstreik. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. In Baden-Württemberg sind laut Mitteilung sechs DAK-Standorte betroffen: in Balingen, Freiburg, Karlsruhe, Heilbronn, Stuttgart und Singen. ver.di fordert 12,5 Prozent, mindestens aber 555 Euro mehr pro Monat – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für die Auszubildenden soll es 250 Euro mehr im Monat geben.

9:02 Uhr ADAC-Pannenhelfer hatten deutlich mehr zu tun In Baden-Württemberg sind die Pannenhelfer des ADAC im vergangenen Jahr in 458.975 Fällen gerufen worden. Das teilte der ADAC Württemberg mit. Im Jahr 2022 waren es noch gut 22.000 Einsätze weniger gewesen. Gründe für den Anstieg waren laut ADAC, dass die Menschen insgesamt mehr mit dem Auto unterwegs waren. Außerdem sei Baden-Württemberg als Urlaubsziel und Transitland stark vom Reiseverkehr betroffen. In den meisten Fällen ging es übrigens um eine schwächelnde Batterie, gefolgt von Problemen mit dem Motor, dem Generator und dem Anlasser, so der ADAC. Sendung am Di. , 12.3.2024 7:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

8:14 Uhr Baden-Württemberg erbt 2,5 Millionen Euro Immobilien, Edelmetalle oder Autos: Wenn Erbschaften keinen Empfänger finden, fällt der Nachlass per Gesetz an den Staat. Auf diesem Weg hat das Land Baden-Württemberg im vergangenen Jahr von Bürgerinnen und Bürgern ohne Angehörige 2,5 Millionen Euro geerbt. Das Geld sei aus 990 sogenannten Fiskalerbschaften in die Landeskassen geflossen, teilte das Landesfinanzministerium mit. Damit ist die Zahl der Erbschaften so hoch wie nie in den letzten zehn Jahren. Allerdings war der Gesamtwert im Jahr 2022 mit 5,5 Millionen Euro deutlich höher. Das liegt laut Ministerium daran, dass 2022 eine Erbschaft mit rund 2,8 Millionen Euro Barvermögen an das Land geflossen ist. Zu solchen Fiskalerbschaften gehören häufig Gegenstände wie Mobiliar, Schmuck und Fahrzeuge, aber auch Versicherungen oder Aktien. Wertsachen werden nach Antritt der Erbschaft zu marktüblichen Preisen verkauft.

7:52 Uhr Tödlicher Glatteisunfall eines Seniors vor Gericht Zwei Mitarbeiter des Bauhofs von Langenenslingen (Kreis Biberach) stehen heute vor dem Amtsgericht Riedlingen: Sie sollen Schuld am Tod eines 77-Jährigen sein, der Ende 2022 auf einer glatten Straße gestürzt war. Dabei hatte er sich so schwer verletzt, dass er danach operiert werden musste. Der Mann starb laut Gericht zwei Tage nach der Operation. Er hatte zwar Vorerkrankungen, verantwortlich für seinen Tod waren aber die Belastungen durch die OP. Den beiden Bauhof-Mitarbeitern wird nun fahrlässige Tötung durch Unterlassung vorgeworfen. Noch heute soll das Urteil fallen. Langenenslingen Prozess wegen fahrlässiger Tötung Amtsgericht Riedlingen stellt Verfahren gegen Bauhofmitarbeiter ein Das Amtsgericht Riedlingen hat das Verfahren gegen zwei Mitarbeiter des Bauhofs von Langenenslingen gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Sie waren der fahrlässigen Tötung angeklagt. Sendung am Di. , 12.3.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

7:02 Uhr Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Kreis Schwäbisch Hall Gestern Abend ist es zwischen Jagstzell und Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Auf der B290 auf Höhe Ölmühle stießen gegen 18:30 Uhr zwei Autos frontal zusammen. Das eine war - aus noch unklaren Gründen - auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide Fahrerinnen, 50 und 60 Jahre alt, wurden schwer verletzt. Sie waren laut Polizei aber ansprechbar und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Sendung am Di. , 12.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Regionalnachrichten

6:45 Uhr So wird heute das Wetter in BW Regenschirm einpacken! Denn heute wird ein nasser Tag in ganz Baden-Württemberg. Der Vormittag startet zwar vor allem in der Osthälfte mit einzelnen Sonnenstrahlen, vom Westen her breiten sich aber Wolken und Regenschauer auf das ganze Land aus. Die Temperaturen dazu liegen am Nachmittag bei 9 bis maximal 12 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,3 MB | MP4)

6:31 Uhr Auch die Lufthansa-Flugbegleiter streiken Nicht nur bei der Deutschen Bahn wird gestreikt - auch bei der Lufthansa und der Lufthansa Cityline fallen streikbedingt heute zahlreiche Flüge aus: Heute Morgen um 4 Uhr trat das von der Gewerkschaft UFO organisierte Kabinenpersonal am Frankfurter Flughafen in den Ausstand. Bis 23 Uhr sollen dort alle Lufthansa-Abflüge bestreikt werden. Die Lufthansa ging gestern davon aus, dass wegen des Ausstands 600 Flüge in Frankfurt ausfallen werden. In Stuttgart entfallen laut einer Sprecherin jeweils vier Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt. Für morgen sind die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Lufthansa Cityline in München zum Warnstreik aufgerufen. Die Lufthansa befindet sich in mehreren Bereichen in Tarifkonflikten. Die Gewerkschaft ver.di hatte zuletzt das Bodenpersonal der Lufthansa zu Warnstreiks aufgerufen. Die Auswirkungen des Ausstands waren bis Samstagmorgen mit einigen Flugausfällen und Verspätungen zu spüren. Sendung am Di. , 12.3.2024 6:30 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:18 Uhr Das wird heute wichtig Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt heute wieder den Personenverkehr und den Güterverkehr. Wie bereits von GDL-Chef Claus Weselsky angekündigt, ist die Streikansage diesmal weniger als 48 Stunden vor Streikbeginn veröffentlicht worden. Die Bahn hat, wie auch bei den vergangenen Streiks, einen Notfallfahrplan erstellt. Bei den Protesten der Landwirtinnen und Landwirte in den vergangenen Wochen sind die Grünen und die Politik allgemein Adressaten von Wut und Ärger. Jetzt hat die Landtagsfraktion der Grünen die Landwirte zum Austausch mit Vertretern aus Verwaltung und Politik eingeladen. Die Gespräche sollen am Vormittag stattfinden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) sind heute zu Gast bei der Landespressekonferenz. Dabei soll es um die Lkw-Ladeinfrastruktur in Baden-Württemberg gehen. Denn die Verkehrswende hin zur Elektromobilität soll auch den Güterverkehr umfassen.

6:12 Uhr Einkaufszentrum in Mosbach ausgebrannt In Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis) ist gestern ein Einkaufszentrum ausgebrannt und teilweise eingestürzt. Zunächst war ein Feuer in einem Supermarkt ausgebrochen, das sich auf das gesamte Einkaufszentrum ausbreitete, darunter auch auf einen Elektronikmarkt. Laut Polizei gab es mehrere Explosionen. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle, wie Feuerwehr und Polizei dem SWR heute Morgen sagten. Die Feuerwehr ist immer noch vor Ort. Die Löscharbeiten dauern weiter an, da es noch Glutnester und kleinere Flammen gibt. Deshalb gilt für die Menschen in der Gegend auch nach wie vor: Fenster und Türen geschlossen halten. Zeitweise waren etwa 250 Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Polizisten und Notfallseelsorger in Mosbach im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen. Die Brandursache sei noch unklar, hieß es. Mosbach Brandruine verbarrikadiert Nach Großbrand in Mosbacher Einkaufszentrum: Löscharbeiten vorerst beendet Nach dem Großbrand in einem Mosbacher Einkaufszentrum ist die Brandruine am Dienstagnachmittag abgeriegelt worden. Ein Sicherheitsdienst wurde hinzugezogen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:06 Uhr Erneuter Bahnstreik hat begonnen Seit 2 Uhr bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL erneut den Personenverkehr bei der Deutschen Bahn für 24 Stunden. In Baden-Württemberg sind Regional-, S-Bahn- und der Fernverkehr betroffen. Die Bahn hat wieder einen Notfahrplan erstellt, doch viele Züge werden ausfallen. Der bundeseigene Konzern scheiterte vor dem Arbeitsgericht Frankfurt mit dem Versuch, den Streik noch juristisch zu stoppen: Das Gericht lehnte eine einstweilige Verfügung gegen den Streikaufruf der GDL ab. Die Deutsche Bahn kündigte Berufung an, aber darüber soll vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht erst heute Mittag verhandelt werden. Deutschland GDL-Tarifkonflikt Erneuter Bahnstreik läuft - Züge stehen still Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt seit 2 Uhr wieder den Personenverkehr der Deutschen Bahn. Auch in Baden-Württemberg sind Regional-, S-Bahn- und Fernverkehr betroffen. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 12.3.2024 6:00 Uhr, SWR1 Nachrichten