7:44 Uhr Haus in Stuttgart-Hedelfingen in Flammen Im Stuttgarter Stadtteil Hedelfingen steht aktuell ein Haus in Flammen, weshalb die Hedelfinger Filderauffahrt gesperrt ist. Das Haus ist nach ersten Angaben der Feuerwehr unbewohnt. Um kurz vor 5 heute früh ging der Notruf ein. Rund 60 Einsatzkräfte sind seither im Einsatz. Vier Personen aus den Nachbarhäusern werden vom Rettungsdienst betreut - vorsichtshalber - da die Feuerwehr nicht weiß, ob die Flammen auf die Nachbarhäuser übergreifen. Es bildet sich starker Brandgeruch bis nach Stuttgart-Wangen.

7:36 Uhr Tödlicher Wohnungsbrand in Wertheim Bei einem Wohnungsbrand in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Morgen eine Frau gestorben. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Wertheimer Stadtheil Bestenheid ausgebrochen - warum ist noch unklar. Das Feuer ist mittlerweile wohl gelöscht, ein großes Aufgebot der Einsatzkräfte ist weiter vor Ort. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wertheim Fünf Menschen im Krankenhaus Eine Frau stirbt bei Brand in Wertheimer Mehrfamilienhaus In einem Mehrfamilienhaus in Wertheim ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Dabei kam eine Frau ums Leben. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:28 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Der mit rund fünf Kilometern Länge größte Stau in Baden-Württemberg hat sich aktuell auf der bereits erwähnten A5 bei Karlsruhe gebildet. In Fahrtrichtung Heidelberg brennt ein Lastwagen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen rund 40 Minuten Verzögerung einplanen. Allerdings ist die Sperrung seit kurzem aufgehoben - der Stau bildet sich wieder zurück. Auch in der Region Stuttgart ist viel los auf den Straßen. Auf der A81 zwischen Ehningen und Böblingen/Sindelfingen dauert es rund eine Viertelstunde länger. Auf der B10 Stuttgart Richtung Mühlacker staut es sich zwischen dem Dreieck Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Zuffenhausen, hier müssen zehn Minuten mehr eingeplant werden.



6:57 Uhr Lastwagen brennt: A5 bei Karlsruhe Richtung Norden gesperrt Der Brand eines Lastwagens hat für eine Vollsperrung der A5 in Fahrtrichtung Nord bei Karlsruhe gesorgt. Bereits am frühen Morgen bildete sich ein kilometerlanger Stau, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrkräfte seien im Einsatz. Die Polizei will eine örtliche Umleitung einrichten. Ob Menschen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. Auch zur Brandursache konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

6:34 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Die neue Woche beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken, am Nachmittag können vereinzelt Schauer entstehen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 10 Grad und 14 Grad. Der Wind weht mäßig und böig auffrischend aus West bis Südwest. Video herunterladen (37,6 MB | MP4)

6:28 Uhr Das wird heute wichtig Patientinnen und Patienten in Baden-Württemberg müssen sich heute an den Unikliniken auf längere Wartezeiten und die Verschiebung nicht dringender Operationen einstellen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die Ärztinnen und Ärzte an den Kliniken in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Weil er seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben soll, muss sich ein 45-Jähriger ab heute vor dem Landgericht Tübingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord vor. Der Tatverdächtige soll die Frau in einer Gemeinschaftsunterkunft in Tübingen so schwer mit einem Messer verletzt haben, dass sie noch vor Ort starb. Der Untersuchungsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg zur Polizei-Affäre geht weiter. Er befasst sich heute mit dem Handeln des Innenministers Thomas Strobl (CDU) und des Innenministeriums.

6:13 Uhr 15 Jahre nach dem Amoklauf: Wie Winnenden der Opfer gedenkt Die Stadt Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gedenkt heute der Opfer des Amoklaufs vom 11. März 2009. Um 9:33 Uhr läuten die Kirchenglocken. Um diese Uhrzeit ging vor 15 Jahren der erste Notruf bei der Polizei ein. Die Gedenkfeier findet nach dem Läuten der Glocken am "Gebrochenen Ring", der öffentlichen Gedenkstätte im Stadtgarten Winnenden, statt. SWR Vanessa Sieck