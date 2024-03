Eine Frau stirbt bei Brand in Wertheimer Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Wertheim ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Dabei kam eine Frau ums Leben.

Bei einem Wohnungsbrand in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Montagmorgen eine Frau gestorben. Das teilt die Polizei mit. Gegen 6 Uhr war bei der Leitstelle ein Notruf eingegangen. Das Feuer ist ein einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Wertheimer Stadtteil Bestenheid ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Insgesamt seien fünf Häuser betroffen, heißt es. Wohnungsbrand: fünf Personen im Krankenhaus Das Feuer ist nach Angaben der Polizei gelöscht, ein großes Aufgebot der Einsatzkräfte ist aber weiter vor Ort. Fünf Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.