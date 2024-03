Feuer in Heilbronner Wohnhaus: 16 Bewohner in Sicherheit gebracht

Am frühen Freitagmorgen ist in Heilbronn ein Feuer an einem Wohnhaus ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden.

Von einer Mülltonne, die im Hinterhof stand, könnte das Feuer kurz vor 5 Uhr auf das Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Mönchseestraße übergegriffen haben, mutmaßt die Polizei am späteren Freitagmorgen. Dann habe es sich auf die Außenfassade ausgeweitet, das Treppenhaus wurde dadurch stark verraucht. Mehrere Personen wurden im Gebäude eingeschlossen, heißt es von der Feuerwehr. Sie mussten unter anderem über eine Drehleiter gerettet werden. Bewohner wurden ins Landratsamt gebracht Auch, wenn der Brand schnell gelöscht werden konnte, erlitten einige der Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen. Zu gravierenden Verletzungen sei es aber nicht gekommen, so der Polizeisprecher. Insgesamt 16 Bewohner mussten von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden am Morgen vorübergehend ins Landratsamt gebracht. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Das Haus werde nun geprüft und gelüftet.