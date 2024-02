Hoher Schaden bei Scheunenbrand in Tauberbischofsheim

Im eng bebauten Ortskern des Stadtteils Dienstadt ist am Samstag eine Scheune abgebrannt. Das Feuer breitete sich auch auf ein anliegendes Wohnhaus aus.

Bei einem Brand in einer Scheune im Tauberbischofsheimer Ortsteil Dienstadt (Main-Tauber-Kreis) ist am Samstag ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei mit. Auch umliegende Häuser sind durch das Feuer beschädigt worden. An einem benachbarten Wohnhaus beschädigten die Flammen das Dach sowie die Außenfassade. An einem weiteren Gebäude wurden die Fenster durch die entstandene Hitze beschädigt.

Schweißarbeiten waren wohl Auslöser

Der Brand entstand laut Polizei durch Schweißarbeiten an einem Auto in der Scheune. Dort hatte der Besitzer seit Jahren eine Werkstatt eingerichtet. Während den Arbeiten brach berichten zufolge zunächst ein Feuer an dem Auto aus, kurze Zeit später stand die Scheune in Vollbrand. Darin befanden sich vier Fahrzeuge, die durch das Feuer zerstört wurden.

Scheune steht in Tauberbischofsheim in Flammen René Engmann

Viele Einsatzkräfte vor Ort, keine Verletzten

Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Hinzu kamen mehrere Polizeistreifen und Rettungsfahrzeuge. Durch die engen Straßen und die dichte Bebauung des Ortsteils gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Gegen Nachmittag war das Feuer gelöscht und die Feuerwehr war nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei niemand.