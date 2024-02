Am Mittwochabend ist eine Frau aus einem brennenden Fahrzeug gerettet worden. Sie und ihr Mitfahrer wurden - anders als zunächst von der Polizei berichtet - schwer verletzt.

Plötzlich - während der Fahrt - ist am frühen Mittwochabend nahe Schwäbisch Hall ein Kleinwagen in Brand geraten. Der 65 Jahre alte Fahrer konnte das brennende Fahrzeug gerade noch an der nächsten Bushaltestelle zum Stehen bringen, stieg aus und wollte seiner 72-jährigen Beifahrerin aus dem Fahrzeug helfen. Doch das brennende Auto rollte weg. Vermutlich, weil es nicht richtig gesichert war, so die Polizei.

Zeuge rettet Frau aus brennendem Auto

Nach etwa 30 Metern blieb das Auto an einem Zaun stehen. Ein Zeuge konnte die Frau aus dem Auto befreien, indem er mit einem Messer ihren Sicherheitsgurt durchschnitt. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Anders als zuerst von der Polizei berichtet wurden beide Insassen durch das Feuer schwer verletzt.

Das Auto ist komplett ausgebrannt. Pressestelle Feuerwehr Schwäbisch Hall

Die Polizei geht bei dem Brand von einem technischen Defekt aus. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Landesstraße 2218 gesperrt.