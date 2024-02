88-Jähriger verursacht Feuer in Heilbronner Mehrfamilienhaus

per Mail teilen

In einem vierstöckigen Wohngebäude ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Ein 88 Jahre alter Mann hat versucht, auf einem Elektroheizgerät seine Wäsche zu trocknen.

Es war ein teurer Versuch: Denn bei dem Brand entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Wie es heißt, legte der 88-Jährige seine Wäsche gegen 18:30 Uhr auf ein Elektroheizgerät in seiner Erdgeschosswohnung. Schnell gerieten seine Kleidungsstücke in Brand, der sich in der gesamten Wohnung ausbreitete.

Feuer in der Heilbronner Wollhausstraße: Die Wohnung des 88-Jährigen ist nicht mehr bewohnbar. Pressestelle Feuerwehr Heilbronn

Wohnung des Seniors unbewohnbar

Der Senior erlitt den Angaben zufolge eine leichte Rauchgasvergiftung, er konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst retten. Ein weiterer Bewohner des Hauses wurde von der Rettungskräften aus der Dachgeschosswohnung befreit.

Die Wohnung des Seniors ist nicht mehr bewohnbar. "Aufgrund der starken Rauch- und Rußentwicklung sowie der großen Hitze kam es zu massiven Beschädigungen in der Wohnung", schreibt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. Weitere Schäden am Gebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern.