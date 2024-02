Zum ersten Mal musste die Feuerwehr Bad Wimpfen am Montag auf ihrem eigenen Gelände ausrücken. Die Ursache für das Feuer an einem Lkw ist weiterhin unklar.

War es ein technischer Defekt, Brandstiftung oder etwas ganz anderes? Nach dem Brand auf dem Gelände der Feuerwehr in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Ein Team war noch am Montag vor Ort gewesen. Einen konkreten Hinweis auf Brandstiftung gebe es zwar nicht, berichtet eine Polizeisprecherin auf SWR-Anfrage, doch solange die Ermittlungen noch laufen, befinden sich der ausgebrannte Lkw und auch der ausgebrannte Container abgesperrt hinter dem Bauzaun.

Einzigartiger Fall: Notruf mit der eigenen Adresse

Die Brandbekämpfung sei für die Feuerwehr eine Routineaufgabe gewesen. Doch als der Notruf mit der eigenen Adresse einging, sei das ein komisches Gefühl gewesen, berichtet Kommandant Jonas Teschler. Für ihn war der Brand auf dem eigenen Gelände einzigartig.

Auch jetzt riecht es nach Ruß, wenn der Wind durch die verbrannte Lkw-Karosse zieht. Die Tür des Führerhäuschens ist offen, ein Stück Stoff mit dem Logo des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hängt vom völlig verbrannten Sitz herunter. Daneben liegen aufgeblähte Benzinkanister auf dem Boden und zwei Gasflaschen schwimmen in Plastikwannen mit Wasser, weil sie in der Brandnacht gekühlt wurden.

Der Lkw des Deutschen Roten Kreuzes brannte völlig aus. SWR

Schade sei es um das Fahrzeug der DRK-Kollegen. Aber auch den Container zu ersetzen, werde teuer, sagt Teschler. Er sei bisher immer ein bis zwei Mal im Jahr als mobiles Büro auf dem Talmarkt genutzt worden.

Technischer Defekt als Ursache denkbar

Naheliegend sei weiterhin ein technischer Defekt, vermutet Teschler. Die Polizei schließt diesen zumindest auch am Mittwochabend nicht aus. Das Fahrzeug sei am Sonntag beim Faschingsumzug im Einsatz gewesen und am Montag noch mal bewegt worden, so Teschler. Abends war das Feuer dann bemerkt worden.

Feuerwehrkommandant Jonas Teschler SWR

Das Landratsamt Heilbronn als Aufsichtsbehörde wartet nun die Klärung der Ursache ab. Der Leiter des Amts für Sicherheit und Ordnung, Mark Hoffmann, bestätigte dem SWR ebenfalls, in den letzten Jahrzehnten von keinem anderen Brand eines Einsatzfahrzeugs im Landkreis zu wissen. Die Gefahrenladung mit den Gasflaschen und Benzinkanistern sei Standard auf den Fahrzeugen. Daher bestehe hier kein Anpassungsbedarf, so Hoffmann.